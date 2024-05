Kiko Femenía, de las lágrimas de Salamanca a titularísimo en el Villarreal

El fútbol es tan maravilloso, caprichoso e impredecible que puede cambiar, para bien y/o para mal de la noche a la mañana. Un futbolista puede pasar de héroe a villano o viceversa en cuestión de horas e incluso en tan solo una jugada. Pero, como dicen los propios protagonistas: «El fútbol siempre te da revancha». Una revancha que ha experimentado en sus carnes Kiko Femenía, jugador que fue pedido por Unai Emery, que sufrió el ostracismo con Quique Setién y José rojo Martín Pacheta, pero que desde la llegada de Marcelino García Toral se convirtió en un fijo en el once, consolidándose como titularísimo en el Villarreal CF.

«Es curioso lo que tiene el fútbol. Cierto es que no lo pasé bien, pero nunca he bajado los brazos y al final ha llegado mi recompensa», así de claro se muestra el lateral derecho alicantino natural de Sanet y Negrals (02-02-1991).

Kiko Femenía, durante un entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Un currante del fútbol

Femenía ha cumplido con esta su segunda campaña en el Submarino, tras ser fichado del Watford inglés por algo menos de un millón de euros. Formado en las canteras del Hércules (con el que debutó con los alicantinos en Primera División), FC Barcelona y Real Madrid, el ‘17’ groguet comenzó a despuntar como profesional en el Alcorcón, en Segunda División, lo que le valió para firmar por el Deportivo Alavés, donde estuvo dos temporadas y llegó a disputar una final de Copa del Rey en 2017.

Dichas dos buenas campañas le valieron para marcharse a la Premier League, disputando 107 encuentros en una de las mejores ligas del mundo con el Watford.

De ahí que Emery reclamara al club su fichaje, con quien Femenía jugó titular en 7 de los 11 partidos que el vasco dirigió hasta marchatse al Aston Villa.

Kiko Femenía durante una acción del partido del Villarreal ante el Cádiz. / GABRIEL UTIEL

El ostracismo

La salida de Unai y la llegada de Quique Setién condenaron al defensa alicantino al ostracismo, ya que el entrenador santanderino no confiaba en sus cualidades, siendo titular solo en 6 de los 27 partidos restantes en LaLiga.

Más de lo mismo le sucedió en el inicio de esta campaña 2023/24, sin contar ni para Setién ni para su sustituto, José Rojo Pacheta, donde Kiko Femenía fue relegado por Juan Foyth, el canterano Adrià Altimira e incluso por Aïssa Mandi.

El alicantino Kiko Femenía es consolado tras fallar el penalti dela eliminación copera. / Ismael Mateu

El punto de inflexión

Pero paradojas del fútbol, cuando Kiko tocó fondo fue cuando se levantó. El 8 de enero del 20224, en la reanudación de la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca de Primera Federación, el alicantino falló el penalti de la tanda que dejaba al Villarreal apeado del torneo del KO.

Hundido, con lágrimas en los ojos y consolado por sus compañeros, especialmente Ilias Akhomach y Filip Jörgensen (ver imagen), el lateral derecho se convertía en villano por accidente... pero todo cambió gracias a la mano de Marcelino García Toral.

«Ni fue fácil no jugar apenas anteriormente, ni lo fue fallar ese penalti. No voy a mentir, mentalmente fue duro. Pero siempre he confiado en mis posibilidades y en aprovechar cualquier oportunidad», explica el zaguero.

Kiko Femenía se ha consolidado como lateral derecho del Villarreal. / GABRIEL UTIEL

El papel de Marcelino

Y su técnico, Marcelino, no le cerró la puerta, le reforzó. «He tenido muchas charlas con él, muchos momentos a solas en los que me ha corregido y me ha ayudado, y por suerte he respondido en el campo», confiesa.

Con el asturiano ha recuperado la confianza y se convirtió en el fichaje sorpresa de la segunda vuelta, disputando 16 de los 19 partidos y 14 como titular, además de los dos de octavos de final de Europa League. Kiko Femenía es ahora héroe y quiere «seguir disfrutando y aportándole al Villarreal».