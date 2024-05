L’UJI presenta una nova edició de la Càtedra Endavant Villarreal CF

La Universitat Jaume I ha reconegut l’esforç dels seus esportistes d’elit, que compaginen els estudis universitaris amb la pràctica de l’esport d’alt nivell, i ha presentat les beques de la Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport de l’UJI, que aquest any compleixen 11 anys, en un acte que ha comptat amb la presència de la vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable, Mamen Pastor; el vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat,Vicent Cervera; el director del Servei d'Esports, Carlos Hernando, i l’ambaixador del Villarreal CF, Marcos Senna.

Aquest curs acadèmic 2023-2024 formen part del Programa d’Esportistes d’Elit de l’UJI un total de 120 esportistes, de 24 modalitats diferents. D’aquests, 35 pertanyen a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, 20 a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 30 a la Facultat de Ciències de la Salut, i 35 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, els quals estan matriculats en 26 graus, quatre màsters i quatre programes de doctorat.

Marcos Senna en la presentació a l'UJI. / Villarreal CF

El 25º aniversari

El Programa ha complit enguany 25 anys de suport als esportistes d’elit perquè, com ha destacat la vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable, Mamen Pastor «puguen continuar amb la dualitat acadèmica i esportiva» i ha agraït l’estudiantat la confiança depositada en les titulacions de la Universitat i el suport d'institucions com el Villarreal CF. Per la seua part, Vicent Cervera, vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat, també ha subratllat «l’aposta de la Universitat pels valors esportius tant en instal·lacions com en programes de suport».

En total, quasi 1.000 esportistes s’han beneficiat del programa des que es va posar en marxa, una iniciativa que s’ha adaptat durant aquests anys a les necessitats dels esportistes. En 2002, es va afegir la possibilitat d’aconseguir crèdits; en 2007, es van augmentar les ajudes econòmiques i esportives i, en 2018, es va donar cabuda als esportistes de modalitats d’equip. Aquest curs l’UJI ha millorat encara més el programa amb la inauguració d’un nou pavelló cobert que permetrà ampliar el seu ús docent i dels esportistes d'elit, a més de posar-ho al servei de tota la comunitat universitària. El projecte, coordinat pel Vicerectorat d'Infraestructures i Sostenibilitat a través de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP), inclourà el marcatge corresponent a cada tipus de pista esportiva (bàsquet, futbol-sala, handbol, voleibol i bàdminton).

Carlos Hernando, director del Servei d'Esports, també ha posat en valor el programa i el seu treball «a través d’una atenció personalitzada per a garantir i facilitar la continuïtat de la carrera dual dels estudiants» junt a institucions com el Villarreal CF, a qui ha agraït «la seua inestimable ajuda». A més, ha destacat la posada en marxa de l’Escola de Formació Esportiva, un projecte que coordina tota la formació de nivell universitari relacionada amb l’esport i la vida saludable.

Ajudes per a l'estudiantat

D’altra banda, s’ha presentat una nova edició de les beques de la Càtedra Endavant Villarreal C.F. de l’Esport per al curs 2023-2024, unes ajudes per a l’estudiantat esportista de la Jaume I que es van iniciar en el curs 2012-2013 i que enguany han complit el seu onzè aniversari. La Càtedra es va crear mitjançant un conveni entre les dues entitats en 2015, tot i que la col·laboració a través de les beques va començar l'any 2012. Aquest curs acadèmic han rebut el reconeixement un total de 77 esportistes, que s'uneixen als 391 becats en edicions anteriors. Marcos Senna ha felicitat els esportistes pel seu esforç i disciplina i ha assenyalat que l’acord, renovat per als pròxims tres cursos, «és un motiu de satisfacció per al club, que té com a voluntat seguir col·laborant amb la Universitat durant molts anys».

Presentació de les beques. / Villarreal CF

El total acumulat de l'import de les beques arribava a 280.000 euros en el curs 2023-2024 i, des de la primera dotació, de 10.000 euros de l’any 2012, s’ha incrementat fins als actuals 40.000 euros anuals, que suposa un increment de la quantia des de l’últim increment en el curs 2016-2017. Les beques tenen com a objectiu premiar el rendiment acadèmic de l’estudiantat esportista universitari en funció del seu expedient acadèmic, valorar el seu rendiment en l’àmbit esportiu, així com finançar part de les despeses ocasionades per l’estudi.

Com a novetat, les activitats per al 2024 de la Càtedra inclouen partides pressupostàries per a ajudes a la mobilitat d'esportistes d'elit en el marc acadèmic, així com per a la millora de les condicions d'entrenament i la promoció de la competició internacional universitària (EUSA).

Cal destacar també la participació i èxits dels esportistes en els campionats autonòmics i nacionals d'esport universitari (CADU i CEU) en el curs 2023-2024. La participació en els CADU ha sigut de 164 atletes, 107 homes i 57 dones, que han participat en els 27 campionats organitzats. L’ UJI ha aconseguit 64 medalles, 27 d'or, 18 de plata i 19 de bronze, demostrant així la capacitat i el nivell dels seus esportistes en aquesta competició. Pel que respecta als CEU, han participat 133 esportistes, 79 dones i 54 homes, que han aconseguit un total de 18 medalles, rècord històric de la universitat, amb sis ors, tres argents i nou bronzes.