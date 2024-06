La crónica | El Villarreal B cierra la temporada con la alegría del triunfo ante el Racing de Santander (1-0)

La Segunda División baja el telón con la triste noticia del descenso del Villarreal B a Primera Federación. El equipo certificó su destino hace ocho días tras caer con honor en el campo del Real Valladolid. El partido de este domingo contra el Real Racing de Santander era de puro trámite, pero se ganó poniendo la pierna, dando la cara y también una lección de fútbol. El final fue de infarta. Valió el gol de Víctor Moreno, luego Rodri estrelló un balón al palo (min. 81) y en el 93 Mario García estrelló el balón al palo.

El filial amarillo le dio un buen repaso en la primera parte al equipo montañés. Con las importantes bajas, en ataque, ahí erró el equipo vila-realense. Faltó definición Tiago Geralnik (min. 7) y Jorge Pascual (min. 17, cabezazo al larguero, y en el 24), pusieron cerco en la portería de Jokin Ezkeita, que se libró de milagro. El Racing, muy nervioso, no dejaba de mirar el reloj y estar pendiente de lo que hacía el Sporting en Elda.

En el segundo tiempo el partido se enredó. El Villarreal B siguió atacando y buscando un gol que logró en el minuto 71 y llevó la firma del joven granadino Víctor Moreno, al cabecear un centro largo de Adrià Altimira. A partir de ahí, le llegaron las prisas al Racing. Y la emoción con intercambio de tiros al palo y la reclamación de un inexistente penalti sobre Arana en el minuto 95.

Imagen durante el choque. / MANOLO NEBOT

Fin al curso

Finalizada la temporada, a partir de este lunes toca empezar a reconstruir el equipo, con tiempo, para la próxima campaña 2024/25 donde se volverá al fútbol de barro, de pelea, de mucho contacto permitido, de terrenos de juego en algunos casos infames, con el aliento del público soplando en el cogote propio; ese que no tiene VAR y donde la decisión que tome el árbitro va a misa y no tiene vuelta de hoja. Esa categoría de la que es difícil de escapar si no sales por la vía rápida (quedando campeón). En fin, el otro fútbol. El no moderno. Eso sí, la Primera Federación, como antesala del fútbol profesional, cuenta con clubes históricos con muchas urgencias.

Aficionados del Racing. / MANOLO NEBOT

Pero, en el caso del Villarreal B, el descenso va a conllevar una importante limpieza en la plantilla. No solo los que acaban contrato o cesión, sino que hay muchos que siguen vinculados más allá del 30 de junio y que ya están preparando la carta de despedida porque tienen claro que no van a seguir. No quieren retroceder una categoría cuando alguno podría estar jugando en Primera, y no tienen cabida en el primer equipo del Villarreal. Ha trascendido la renovación de contrato del entrenador Miguel Álvarez y a partir de este lunes atención a las redes sociales de los jugadores donde se van a despedir del club y de la afición amarilla.

Ficha Técnica:

-1- Villarreal B: Iker Álvarez; Altimira, Pau Navarro, Lekovic, Tasende; Tiago Geralnik (Aitor Gelardo, min. 82), Rodrigo, Dani Requena (Gerard Hernández, min. 90), Carlos Romero; Jorge Pascual (Pau Cabanes, min. 69) y Diego Collado (Víctor Moreno, min. 69).

-0- Racing de Santander: Jokin Ezkieta; Dani Hernández, Manu Hernando (Mario García, min. 90), Germán, Saúl; Iñigo Sáiz (Arévalo, min. 90), Aldasoro; Mboula (Sangalli, min. 76), Peque (Andrés, min. 76), Iñigo Vicente; y Arana.

Gol: 1-0. Min. 71: Víctor Moreno.

Árbitro: Quintero González (Huelva). Amonestó a los locales Tiago, Lekovic Rodrigo y Jorge Pascual; y a los visitantes Aldasoro y Mboula.

Campo: Estadio de la Cerámica.

Entrada: 3.323 espectadores.