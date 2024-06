Marcelino evalúa la temporada del Villarreal y marca unos objetivos ambiciosos

Fue el regreso más esperado y deseado por la familia grogueta y el tiempo le dio la razón al club. Marcelino García Toral llegó a finales de la primera vuelta cogiendo a un Submarino a la deriva e hizo una segunda mitad de campeonato con números de Champions. No logró la clasificación para Europa y una mala noche dejó fuera al equipo de la Europa League, pero en el global, la llegada del asturiano a La Cerámica ha sido notable.

El entrenador amarillo hace repaso para MediTV y Ràdio Vila-real de cómo ha vividor su regreso a la entidad de la Plana Baixa y qué espera del futuro más inmediato.

Para Marce, ha sido tan importante el nivel aportado por los jugadores como la idea de juego. «El futbolista dentro de un engranaje colectivo en el que se siente seguro y satisfecho, aumenta su rendimiento. Y si el futbolista aumenta su nivel y su confianza, aumenta el nivel del colectivo. Nunca sabes que tiene más importancia, si tener una idea clara de juego, o que el futbolista tenga un alto nivel de rendimiento», opina.

Marcelino García Toral, durante una sesión de entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

«Está claro que las dos partes son necesarias para dar el nivel que hemos dado la segunda vuelta. Si logras que el equipo tenga una idea clara y el futbolista recupere un mejor nivel, tienes un equipo fiable y ganador», arguye.

Su papel desde que llegó

Llegó con el lema de Salvador Milagros... y le funcionó: «Había la sensación de que solo con llegar nosotros se va a solucionar un problema importante como el que había. Lo único que quería reflejar era que nosotros somos una parte del club y del equipo, somos una parte importante, pero no determinante». «Para mí la parte más importante ya he dicho que son los futbolistas, por lo que quería reflejar en ese momento, que solo con mi llegada no se iba a solventar todo. Y así fue, ya que al principio con las lesiones y malos resultados costó más. Luego revertimos los resultados, se aumentó la confianza y llegaron fichajes», expone.

Marcelino García Toral, durante un entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Mejoras para la 2024/25

Sobre el objetivo del equipo y aspectos a mejorar, fue sincero y realista. «Esta temporada éramos la plantilla con mayor media de edad de la competición y está claro que debemos variar, porque de no hacerlo podremos quedar octavos. Estamos orgullosos de este equipo, que en la segunda vuelta nos hizo sumar números de Champions, y significa una evolución muy positiva del equipo», cuenta.

Eso sí, tiene claro que «con los números de goles encajados, e incluso los de la segunda vuelta, no sé si nos daría el año que viene para entrar en Europa. Cierto es que en el aspecto ofensivo el equipo era bueno antes de llegar nosotros, pero en el defensivo hemos sido menos fiables de lo que yo esperaba», argumenta el técnico.

«Para poder estar en la zona alta la cifra de goles encajados de oscilar los 40 tantos. Si queremos el año próximo pelear para quedar entre el 4º y el 6º clasificado, que pienso que es el sitio que le corresponde al Villarreal en estos últimos años, las prestaciones defensivas del equipo deben ser mucho mejores», reconoce abiertamente.

Marcelino en la previa del Athletic-Villarreal. / VILLARREAL CF

Una espina clavada

Para Marcelino, el aspecto que le genera decepción es el mencionado número de los goles encajados. «Hemos encajado muchos goles, tengo un puñal que me duele y lo tengo ahí metido, al ver que soy el entrenador con más goles recibidos en una temporada en la historia de este club», insiste.

«Creo que 65 goles en liga y 79 en todas las competiciones, son un lastre tremendo. En mi cabeza está que lo hemos corregido, pero no del todo. Si no hubiéramos encajado cuatro goles con el Madrid hubieras ganado, o si no hubieras encajado cuatro goles en Francia hubieras pasado, y eso es lo que me duele», insiste el míster.

«Ya dije que debemos rebajar esa cifra en 20 goles, si este equipo quiere estar en Europa, tiene que recibir unos 40 goles en todo el año. Es obvio, que eso es lo que debemos mejorar y debemos variarlo. Con bastante trabajo en esa faceta hemos sido un poco más fiables, pero no todo lo que yo esperaba», finaliza un Marcelino que ahora espera «refuerzos» en la defensa y «un mercado de verano largo y con movimientos».