Roig, en un evento de Ascale: "No somos los dueños del Villarreal, somos los gestores"

Tiene muy claras las cosas, es cercano y siente el cariño de la familia grogueta. Los éxitos bajo su mandado están fuera de duda y él mismo reconoce sentir el calor de la gente. Y así lo hizo saber el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, en un tertulia exclusiva organizada por Ascale, patrocinador principal del Torneo LaLiga Futures, junto al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y a los prestigiosos periodistas deportivos José Ramón de la Morena y Alfredo Relaño. El coloquio, celebrado en el Restaurante El Ceramista del Estadio de la Cerámica, acogió a clientes de la empresa de Pamesa Grupo Empresarial, así como a personalidades presentes en el torneo de alevines más importantes de España y en la que Mediterráneo estuvo presente.

Con Joserra (De la Morena) como conductor de la charla, los contertulios recordaron los inicios de la familia Roig en el Villarreal, así cómo se inició el Torneo Ascale LaLiga Futures alevín, que cumple esta temporada su 31ª edición, siendo la décima que se celebra en Vila-real y la segunda en el Estadio de la Cerámica.

Negueroles, De La Morena, Roig y Relaño, durante la tertulia. / ERIK PRADAS

Su idea de club y la afición

Fernando Roig, presidente del Submarino, analizó cómo ha sido su camino hasta llevar al club a la élite. Para él, al contrario que en muchas otras entidades deportivas, «el secreto del Villarreal es que siempre, en toda su historia, ha sido gestionado por una persona, no han habido ingerencias externas que no han impedido su crecimiento. Eso en otras ciudades es muy complicado de conseguir».

El máximo accionista groguet afirmó sentirse «muy orgulloso de lo que hemos conseguido hasta ahora». «El estadio que tenemos, el club que tenemos, una cantera modélica, dos ciudades deportivas y una gran afición que siempre está con el equipo», explicó.

José Ramón de la Morena, durante la tertulia. / ERIK PRADAS

A su vez, remarcó que se siente muy querido por la masa social. «Lo que más le agradezco al fútbol es el retorno que me llega de la gente sencilla, el cariño de la afición y el haber conseguido ser un club importante. Gracias a clubs como el Villarreal no ganan siempre los mismos. Conseguir eso es muy importante y bonito», argumentó, añadiendo que «la ilusión mía es seguir ganando más, como ya hicimos con la Europa Lague».

Incluso fue más allá: «Nuestra idea sigue siendo la de formar jugadores, que nuestra cantera siga siendo ejemplar y hacer cosas importantes en LaLiga. Y siempre teniendo claro que mantenernos en Primera es la premisa, siempre bajo un presupuesto equilibrado y gastando menos de lo que se ingresa y con un equipo de nivel».

No se siente el propietario

Roig concluyó expresando en voz alta su sentimiento hacia el club. «En el Villarreal no somos los dueños, somos gestores. En el Villarreal sus dueños son los aficionados. Yo no veo el fútbol como un negocio, nos dedicamos a gestionar, intentamos hacerlo bien porque generemos ilusión. Trabajamos para generar ilusión. Yo soy dueño de mis empresas y el Villarreal no es una empresa, es un sentimiento, un sentimiento de muchas personas y esas personas son las dueñas del Villarreal, todas las que sienten por este club», remarcó.

El dirigente elogió a Pellegrini, Unai Emery y espera que «Marcelino siga haciendo historia».