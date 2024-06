La previa | El Villarreal femenino debe ganar al Sporting Club Huelva para tener opciones de salvarse

Si el Villarreal femenino quiere aspirar a jugar una temporada más en la Liga F está obligado, de momento, a ganar al descendido Sporting Club Huelva esta tarde-noche en el Mini Estadi (20.30 horas), y esperar que pinche el Granada o el Levante las Planas, porque la segunda plaza de descenso será para las vila-realenses, granadinas o barcelonesas. De los tres solo se salvarán dos. Así que toca ganar y esperar que los demás no lo hagan porque de lo contrario la última jornada sería un suplicio y obligaría a las muchachas de Sara Monforte a ganar en un campo muy complicado como es el del Atlético de Madrid.

Y es que todo se ha complicado más de la cuenta desde que, curiosamente, se ganó en el campo del Valencia y con ello se dio un salto muy importancia, abriéndose una buena brecha respecto a los puestos de descenso. El problema no ha sido otro que desde entonces no se ha vuelto a ganar un partido y eso, se quiera o no, ha pesado como una losa en la espalda de las jugadoras. Once partidos consecutivos sin ganar donde solo se han sumado cuatro puntos y, milagrosamente, a falta de dos jornadas el Villarreal aún conserva muchas opciones de salvarse. Pero todo pasa por ganar al descendido Sporting Club Huelva.

Entrenamientos muy intensos y exigentes para llegar lo mejor posible a esta cita. / Villarreal CF

¿Partido trampa?

Dentro de lo que cabe, el equipo vila-realense mide sus fuerzas frente a uno de los peores equipos. Ya descendido, la escuadra onubense lejos de su campo solo ha sido capaz de ganar un encuentro. Fue en la primera vuelta cuando las blanquiazules aún estaban con vida en la categoría y superaron 0-1 al Granada. Y, es más, hasta la fecha únicamente contabiliza dos triunfos y curiosamente en la última jornada venció 2-1 al propio conjunto granadino.

Apoyo de la grada

Así que vista la relevancia de este partido para el equipo de Sara Monforte necesita el mayor apoyo posible de la afición. No es el mejor día ni la mejor hora, pero es lo que hay. Toca ir al Mini Estadi para dar aliento al Villarreal femenino porque, en caso de ganar, daría un salto muy importante para asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Es posible que estos tres puntos sean suficientes, en caso de sumarse.

Ilusión y optimismo en ganar este partido y llegar con opciones de salvarse a la última jornada. / Villarreal CF

El Villarreal de Sara Monforte espera que la afición responda y acuda al Mini Estadi. Necesita el empujón que la grada siempre da a los equipos en apuros. Hay que recordar que los abonados al club y los que tengan el carné de simpatizante tendrán la entrada gratuita, y los primeros, además, dispondrá de cinco invitaciones gratis. El público en general deberá pagar 10 euros en la taquilla.