Trigueros se sincera en 'Mediterráneo': "Estoy abierto a salir del Villarreal"

Llegó a Vila-real con 18 años en 2010, todavía no había cumplido 19. Tras pasar por las canteras de su Talavera natal, Real Murcia y FC Barcelona, Manu Trigueros (17-10-1991) acumula 14 años en el Villarreal CF y las últimas 12 temporadas de forma consecutiva en el primer equipo.

Ahora, como un castellonense más, con 32 años y habiendo formado una familia en la provincia, al centrocampista amarillo le queda una campaña para finalizar su contrato, pero no entra en los planes deportivos de la entidad y parece que este verano ambos caminos se separarán, aunque solo será un hasta luego, ya que se trata del jugador con más partidos de la historia del club de la Plana Baixa, con 475 (con 38 goles y 38 asistencias), y a buen seguro que regresará para trabajar en la que siempre será su casa.

Roig celebra el 'brindis de Llaneza' por la permanencia del Villarreal junto a Reina, Trigueros y Marcelino. / Fernando Falcó

La otra cara del fútbol

En la presenta campaña, que finaliza este 30 de junio, Trigueros ha vivido la otra cara del fútbol, la del ostracismo, ya que apenas ha contado para ninguno de los tres entrenadores que ha tenido el Submarino. Ha pasado de estar una década acumulando una media de cerca de 40 partidos oficiales por temporadas (en varios años superó esta cifra), a los 22 encuentros en los que ha intervenido esta campaña, totalizando solo 853 minutos, guarismos muy por debajo de lo habitual en un mediocentro que siempre ha rendido, siempre ha hecho vestuario y ha llevado el profesionalismo por bandera con sus compañeros.

Trigueros es uno de los capitanes del Villarreal. / ERIK PRADAS

Su presente y futuro

A caballo entre Talavera, Nápoles, Palma y Benidorm, las etapas de sus vacaciones, Manu atiende a Mediterráneo para analizar presente y futuro. «No ha sido fácil este año, especialmente en lo profesional. He pasado de jugar 40 partidos a no poder ni pelear por un puesto. Por suerte, el hecho de tener familia me ha ayudado en lo personal», reconoce.

Sabe que no entra en los planes de Marcelino para el próximo ejercicio, aunque le resta un año de contrato. «En todo momento he aceptado mi situación. Con Marcelino tengo una gran relación y él siempre ha sido muy sincero conmigo. Hemos hablado mucho y me pongo en su papel y le entiendo. No debe ser fácil para él. Además, siempre me ha puesto como ejemplo y lo sigue haciendo», añade.

Manu Trigueros, un referente del Villarreal. / VILLARREAL CF

Futuro inmediato

Ahora, Trigueros debe mirar hacia delante. «Ante todo, tengo contrato y quiero ponerle las cosas fáciles al club, pero también debo pensar en mí. Creo que el verano será largo. Yo quiero volverme a sentirme jugador y competir a un buen nivel, y creo que aún puedo hacerlo, mínimo, tres años más», explica, remarcando: «Sé que aquí va a ser complicado que pueda jugar con regularidad, por ello voy a mirar lo mejor para mí y para mi familia». «Si hay ofertas, las estudiaré, estoy abierto a salir en el mercado de verano», expone.

Eso sí, su idea es regresar a la entidad, al ser un emblema del club y estar afincado en Vila-real. «El Villarreal es mi casa y aunque me vaya, mi intención es volver cuando me retire», finaliza.

Suscríbete para seguir leyendo