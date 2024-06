Villarreal | Denis Suárez, a corazón abierto: dos temporadas en las que le ha pasado de todo

El fútbol tiene un lado oscuro al que a nadie le gusta caer. No todo son fotos, autógrafos, fama y buenos sueldos. El balompié también puede arrasar mentalmente al ser humano que está detrás del ídolo, del jugador que acapara el foco mediático y es reconocido por la calle. Y cuando uno no puede ejercer su profesión, la situación puede agravarse enormemente.

Por fortuna para él, Denis Suárez ha sabido lidiar con una papeleta muy complicada, que se ha ido prolongando en el tiempo hasta incluso dos temporadas.

El centrocampista gallego del Villarreal CF (Salceda de Caselas, 6 de enero de 1994) está, como suele decirse, viendo la luz al final del túnel. Y quiere, como él mismo confiesa, «volver a sentirme futbolista tras dos años muy duros».

Ahora, el vigués afronta la recta final de su puesta a punto para afrontar la próxima pretemporada al máximo nivel con el Submarino. El centrocampista, desde su retiro de vacaciones en Italia, analiza para el Periódico Mediterráneo el pasado reciente y qué espera del futuro.

La situación

El destino, o la muchas veces incompresible actitud humana, hizo que Denis viviera la otra cara del fútbol en su propia casa, en el club del que es hincha, en el que se formó: el Celta. Regresó a Balaídos en 2019 con vitola de crack, tras triunfar en el Sevilla, Villarreal, Barcelona y Arsenal, abonando por él el club vigués 12,9 millones de euros.

Tras temporadas a gran nivel en el Celta, con más de 100 partidos oficiales, en su cuarta y última campaña, la 2022/2023, por el hecho de querer decidir su futuro y no renovar le hicieron la cruz, privándole de ejercer su profesión. Estuvo la primera vuelta en la grada y en la segunda cedido en el Espanyol, con el que jugó 18 encuentros de 19 posibles, pero el conjunto periquito descendió.

Plan específico en vacaciones Denis Suárez no descansa por vacaciones. El gallego entrenó las últimas semanas, una vez el Villarreal había finalizado LaLiga, con el Villarreal B, que todavía estaba en competición oficial. Ahora, el medio está de vacaciones, pero los jugadores que salen de una lesión, tienen un plan específico de entrenamiento físico de cinco días a la semana y dos de descanso. Además, él tiene que regresar a Vila-real antes que el resto, el 2 de julio, cuando la plantilla lo hará el 8.

«El pasado ejercicio no fue fácil», confiesa. «Al principio fue muy duro, pero me fui haciendo a la idea. He aprendido que antes las decisiones que no dependen de ti, poco puedes hacer. Son decisiones de club y no me quedó otra que aceptarlas, pero no se las deseo a nadie. Por suerte tuve fortaleza mental y sabía que algún día llegaría una solución», expone Suárez de forma minuciosa.

Dicha solución fue su paso por el Espanyol. «Estuve muy a gusto: pude por fin volver a jugar y a tener continuidad. Lástima el descenso, ya que creo que nos merecimos la permanencia», arguye.

Regreso al Submarino

Con la carta de libertad debajo del brazo, Denis se decantó por volver al Estadio de la Cerámica. «Ya me había llamado Unai Emery la temporada anterior y no se dio. Luego, el pasado verano tuve varias opciones de España, Italia y Arabia Saudí; pero en cuanto supe que el Villarreal seguía interesado, ni lo pensé. Es un club en el que ya he jugador bien; y encima ahora está Marcelino, que es de los entrenadores que mejor rendimiento me ha sacado», comenta.

Aunque con Marcelino todavía no ha podido redebutar, puesto que el 21 de septiembre, todavía con Pacheta y después de haber jugado cuatro partidos de Liga, se estrenaba en Europa League en el estadio del Panathinaikos (Atenas), sufriendo una inoportuna lesión en el tendón del recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, de la cual recayó a principios del 2024 y tuvo que ser operado en Finlandia el 5 de febrero. El pasado 4 de junio, Denis Suárez recibió el alta médica tras ocho meses.

«No fue sencillo, pero en el fútbol puedes lesionarte. Desde luego, lo he llevado mejor que la temporada pasada cuando no me dejaban jugar. Lo más duro de todo, fue la recaída y tener que pasar por el quirófano», confiesa.

El gallego apela a la mente para salir de este tipo de contratiempos. «Debes convivir con ello y yo solo pienso en positivo. Sabía que iba a recuperarme tarde o temprano; me rodeé de los míos y en el club se están portando fenomenal».

«Ahora solo deseo volver para ofrecer mi mejor versión», finaliza un Denis Suárez que vuelve a sonreír y prevé «un Villarreal competitivo que aspire a quedar entre los seis primeros».

