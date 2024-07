La polémica traición de Bertrand Traoré al Villarreal

El fútbol tiene cosas tan inverosímiles como inexplicables. En lo tiempos que corren parece que la palabra de un futbolista vale muy poco, o al menos la del protagonista que ha dejado en la estacada al Villarreal CF. Tras estar en el ostracismo en el Aston Villa y sin contar para Unai Emery, el Submarino rescató y reactivó para el fútbol de élite al burkinés Bertrand Traoré, que llegó como cedido, en cuya segunda vuelta se ganó la confianza de Marcelino García Toral , quien solicitó al club que firmara a un extremo que terminaba su contrato con el club de Birmingham el pasado 30 de junio.

Tras varias semanas de negociaciones, el atacante africano dio el "sí quiero" al club de la plana Baixa, como informó Mediterráneo. De hecho, la pasada semana se encontraba ya en Vila-real y se esperaba que el jueves pasado, o lo más tardar el viernes, iniciara la pretemporada a las órdenes de Marcelino.

Bertrand Traoré, una 'renovación' sorpresa en el Villarreal que nunca llegó. / BERTRAND TRAORÉ OFFICIEL

Se desdice y se marcha

Pero como dice la dicha, "poderoso caballero es don dinero", y en un giro radical de última hora, el Ajax de Ámsterdam, club en el que ya militó cedido por el Chelsea en el ejercicio 2026/17, presentó al jugador una oferta que mejoraba en mucho la ficha que iba a percibir en el Submarino, más una mejor prima de fichaje por llegar libre... y como el refranero español recita, el jugador aplicó aquello de "donde dije digo, digo Diego", dejando en la estacada y traicionando al Villarreal.

El jugador abandonó España este pasado fin de semana y este mismo lunes ha sido anunciado y presentado como nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam, donde ha firmado por dos temporadas, hasta el 30 de junio del 2026.

Sin duda, un claro ejemplo de que la palabra en el fútbol, como en otras facetas de la vida, sirve de muy poco cuando hay dinero de por medio.

El jugador se despidió en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje: "Muchas gracias por todo @villarrealcf, I wish the best to everyone at the club (le deseo todo lo mejor al club".