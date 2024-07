El Villarreal llega a un principio de acuerdo con Sergi Cardona

El Villarreal CF sigue dando pasos en busca de cerrar una plantilla de plenas garantías para competir por estar entre los seis primeros de LaLiga con vistas al ejercicio 2024/25. Con la marcha de Alberto Moreno, la más que segura salida del colombiano Johan Mojica y la cesión de Carlos Romero al Espanyol, Marcelino García Toral solo disponía en la plantilla de Alfonso Pedraza en el carril del '3'. Por ello, la dirección deportiva del Submarino está trabajando por cerrar un lateral izquierdo de primer nivel. El club de la Plana Baixa ha llegado a un principio de acuerdo con Sergi Cardona, defensa que ha quedado libre tras terminar contrato con Las Palmas y que, salvo giro inesperado, firmará por las tres próximas tempotradas.

Se trata de un zaguero catalán de 25 años, natural de Lloret de Mar (08-07-1999), formado en la cantera del Nàstic de Tarragona y que llevaba en la UD Las Palmas desde el 2020, club con el que ha jugado 35 partidos en Primera División y 80 en Segunda División.

El lateral izquierdo de Las Palmas, Sergi Cardona llegará libre al Villarreal. / CARLOS DIAZ-RECIO (LA PROVINCIA)

Las negociaciones entre ambas partes están muy avanzadas. Sergi Cardona firmará un contrato por las próximas tres temporadas y está previsto que pase la revisión médica este jueves 18 de julio, para poner rumbo a Francia el viernes, junto al resto del equipo, donde el Villarreal CF realizará su stage de pretemporada del 19 al 27 de julio en el Hotel Best of Both de Divonne-les-Bains.

Ya interesó en enero

El lateral catalán ya estuvo en la agenda del Submarino, como indicó Mediterráneo en su edición del 5 de enero del 2024, aunque en todo momento se consideraba a Sergi Cardona como opción para reforzar al equipo con vistas a esta próxima temporada 2024/25, al tener cubierta la pasada campaña su posición y por el hecho de que este verano llegaría libre tras desvincularse de Las Palmas.

Sergi Cardona, lateral izquierdo de Las Palmas. / Mediterráneo

Con muchas ofertas

El dirección deportiva amarilla, encabezada por el consejero delegado, Fernando roig Negueroles, y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, han realizado una muy buena operación de marcado, ya que el lateral izquierdo tenía ofertas de clubs importantes de la Serie A italiana, así como del Oporto y otros equipos españoles, entre ellos el Girona. Se trata de un refuerzo de garantías para competir con Pedraza por el puesto del '3' con vistas al proyecto 2024/25.