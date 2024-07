Baena: "Ganar la Eurocopa es un sueño hecho realidad y ahora, a por los Juegos"

Solo tiene 22 años y es tanto campeón de la Europa League con el Villarreal CF como de la Eurocopa con la selección absoluta de España, dos metas al alcance de muy pocos y a las que ahora quiere sumarle, por qué no, un oro olímpico, ya que es uno de los integrantes del equipo nacional de fútbol masculino que participará desde finales de este mes de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Introvertido, aunque gana en las distancias cortas, Álex Baena Rodríguez (Roquetas de Mar, Almería, 20-07-2001) lleva 12 temporadas en el Villarreal CF, entre la Cantera Grogueta y el primer equipo (con un año cedido en el Girona), club al que llegó con 11 años dejando atrás su tierra natal.

Álex Baena, con la selección española olímpica en el avión antes de partir hacia Francia este pasado miércoles. / RFEF

Su crecimiento futbolístico ha sido exponencial. El jugador almeriense fue internacional con España en las selecciones sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21, jugando con la sub-17 el Europeo de la categoría.

Su buen hacer en el primer equipo amarillo le hizo dar, con solo 21 años, el salto definitivo a la Roja (lleva 5 internacionalidades).

Su debut con la absoluta tuvo lugar el 12 de septiembre de 2023, cuando el conjunto nacional se enfrentó a Chipre (6-0) en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024. En este encuentro, el almeriense anotó el quinto gol del partido cuando solo llevaba dos minutos en el terreno de juego y siendo el primer balón que tocaba como internacional.

Álex Baena posa con el trofeo de campeón de la Eurocopa con España en el césped del Olímpico de Berlín. / RFEF

Orgulloso del éxito

Nueve meses después, el talentos, rápido y potente futbolista groguet, máximo asistente de LaLiga 2023/24 y de las principales ligas europeas, fue convocado para la Eurocopa 2024 con la absoluta, en la que intervino en dos partidos (ante Italia y Albania), siendo uno de los héroes nacionales obteniendo el título de campeón.

Su buen hacer con la Roja le ha valido para ser incluido en la selección española olímpica (sub-23) que participará desde finales de julio en los JJOO de París 2024.

Tras solo un día de descanso, Álex Baena atendió ayer a Mediterráneo desde la concentración del equipo olímpico español en Burdeos (Francia), recién llegada la expedición. «La verdad es que han sido días muy intensos, pero bonitos a la vez», explica sonriente.

Álex Baena, jugador del Villarreal, llegando a la concentración de la selección olímpica de España. / RFEF

«Para mí es un orgullo poder defender a España y llevar el nombre del Villarreal por toda Europa con la selección. Ganar la Eurocopa es un sueño hecho realidad, es algo que siempre piensas desde bien pequeñito y crees que no va a llegar. Ha sido lo máximo», indica.

El centrocampista groguet, elogiado por su gran nivel por jugadores del caché de Morata o Lamine Yamal, considera que «es una alegría que no se puede describir con palabras, porque lograr un título con tu selección es realmente especial», reconoce.

Un éxito que «ahora espero que podamos hacer un gran papel en los Juegos Olímpicos, una competición en la que debemos pelear por la medalla de oro, sería la rúbrica a una gran temporada».

Álvaro Morata y Álex Baena, junto a la joven María Camaño, que padece sarcoma de Ewing, en la celebración del título de España de campeón de la Eurocopa 2024. / RFEF

Su amistad con la niña María

Baena también tuvo palabra de cariño para María Camaño, niña de 11 años que padece un sarcoma de Ewing, y que conoce por Morata. "A María la conocí hace un par de años en un partido de copa jugando con el Villarreal y estuvimos en la puerta del vestuario hablando un rato y a partir de ahí hicimos relación y hemos estado en contacto siempre. Nunca ha tenido la oportunidad de venir al campo del Villarreal, pero está más que invitada y pronto vendrá al estadio seguro", explica.

"Es una niña de 10 que le encanta el fútbol y el día de la celebración me escribió un mensaje que venía a Madrid y le dije que intentaría vernos y justo al bajar del autobús en Cibeles la vi y no dudé en pasarla con nosotros porque se lo merece y a mí me hacía mucha ilusión que estuviese con nosotros . Siempre estaré dispuesto a ayudarla en lo que haga falta porque tanto ella como su hermana son un amor y estoy muy feliz de tener una relación de amistad con ella", finaliza un Baena ilusionado desde Francia.