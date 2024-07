Villarreal CF | Yeremy Pino: «El proceso ha sido duro, pero te hace aprender mucho»

La mejor noticia del primer amistoso veraniego del Villarreal tiene nombre y apellido: Yeremy Pino. El atacante groguet de 21 años volvió a jugar ocho meses después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Ocho meses dan para mucho. Una montaña rusa emocional con pequeñas conquistas y sufrimiento por un tubo. Culminada la recuperación, Yeremy hace balance de lo vivido y de lo aprendido. Puede ser el gran fichaje del nuevo Submarino.

Yeremy cayó lesionado a finales de noviembre de 2023 y la rehabilitación no ha sido sencilla. Tras la primera operación de rodilla, una bacteria obligó a efectuar una segunda. «Probablemente fue el momento más duro -explica Pino-, la segunda operación. Fue empezar de cero, pero al final lo sacamos adelante entre todos. Entonces pensábamos que volvería más tarde, pero el trabajo realizado mañana y tarde ha tenido recompensa, gracias a dios».

¿Y qué ha aprendido Yeremy por el camino? «A trabajar mucho más, a saber que todo lleva su tiempo, a valorar los pequeños momentos, los viajes, las concentraciones, el gimnasio, a poder disfrutar con el grupo», desgrana. «El proceso es difícil, pero te hace aprender. Cambia todo: la alimentación, el estilo de vida... Conoces mejor tu cuerpo», añade. Para llegar a la meta, el atacante ha tenido el apoyo de su entorno más cercano: «Mis padres y mi hermana se han comido este tiempo. Ocho meses que han sido bastante duros, pero me han sabido cuidar y llevar por el buen camino».

El regreso

Toneladas de trabajo con una primera meta en el horizonte: volver a jugar de amarillo. Yeremy Pino lo logró el sábado contra el Leicester. «Me sentí muy nervioso, desde la noche anterior. Era mucho tiempo sin competir, pero las sensaciones fueron buenas», confiesa, al tiempo que señala el siguiente objetivo en la hoja de ruta. «Poder competir en el primer partido de Liga. Estar como un avión a disposición del míster y poder ayudar a mis compañeros», afirma.

La próxima temporada

Yeremy se muestra optimista cara a la próxima campaña. «El pasado fue un año duro, con tres entrenadores, en el que fue complicado mantener una línea estable», razona. «Pero la afición puede estar ilusionada con el final que hizo el equipo con Marcelino. Esta temporada promete. Estamos trabajando mucho mejor y el grupo está más unido», asevera Pino.

La relación con Baena

Seguramente, de no haber caído lesionado, Yeremy Pino habría acompañado a su compinche Álex Baena en la doble experiencia Eurocopa-Juegos Olímpicos. «Me alegro mucho de todo lo que está viviendo, porque no lo tuvo fácil. Espero que traiga el oro de París», dice Pino sobre Baena, algo más que un amigo. «Desde que llegué al Villarreal hemos tenido una gran relación. El primer día ya me dejó sus botas para jugar un torneo en Valencia y a partir de ahí nos fuimos conociendo en la residencia. Cuando subí al primer equipo me acogió. Mi agradecimiento hacia él es total», finaliza.