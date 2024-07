Sergio Asenjo se retira: El portero con más partidos en la historia del Villarreal cuelga los guantes

Manu Trigueros (329), Mario Gaspar (309), Bruno Soriano (290), Marcos Senna (259), Santi Cazorla (249) y Sergio Asenjo (228). Estos son los jugadores de la historia del Villarreal que han disputado más encuentros en Primera División. Asenjo es por tanto el que más ha defendido la portería del Submarino en la máxima categoría del fútbol español y este sábado ha decidido colgar las botas tras una dilatada trayectoria profesional que le ha llevado a jugar también en clubs como Valladolid, Atlético o Málaga.

“Cada uno de estos equipos me brindó la oportunidad de crecer, aprender y enfrentar desafíos que me han hecho mejor tanto en el campo como fuera de él, e incluso me llevaron a jugar con la selección española absoluta, un verdadero orgullo”, ha reconocido en su despedida.

Añade el palentino de 35 años que siente que “este es el momento adecuado para cerrar este capítulo”, al tiempo que admite que ha valorado “diversas opciones”. Recordar que el ya exfutbolista, que reside en Benicàssim, superó cuatro roturas de ligamento cruzado, convirtiéndose así en todo un ejemplo de superación. Gracias, Sergio.

Mensajes de ilustres

Muchos son los compañeros de equipo que se han dirigido a Asenjo para dedicarle unas palabras tras su despedida. Entre ellos no han faltado los mensajes de Manu Trigueros, Rulli, Yeremi Pino, Palolp, Iborra, Andrés Fernández o Raúl García, que se ha dirigido a él en estos términos: "Felicidades por tu carrera hermano! Me siento un afortunado de tenerte como amigo, y de haber podido vivir y disfrutar tantos momentos a tu lado. Lo mejor está por venir. Te quiero". Destacar también las palabras de Pepe Reina: "Grandísimo hermano!! Que toda tu vida sea llena de rica resiliencia como la que has demostrado en tu carrera para ser feliz sin excusas ni barreras!! EJEMPLO!! Un abrazo y a disfrutar!".