Mosquera y los planes de mercado del Villarreal

El Villarreal CF sigue trabajando sin descanso en busca de confeccionar una plantilla de garantías para el próximo ejercicio 2024/25 a imagen y semejanza de las necesidades y peticiones de Marcelino García Toral. El entrenador del Submarino quiere un equipo repleto de futbolistas que se adapten a sus exigencias futbolísticas y desde la dirección deportiva del conjunto de la capital de la Plana se están poniendo todos los medios para dotar al grupo de los perfiles solicitados por el técnico.

El asturiano pidió para esta pretemporada un portero (se trajo a Diego Conde), aunque tras la salida de Filip Jörgensen al Chelsea hay que fichar a otro guardameta; dos centrales (ya ha llegado Willy Kambwuala); un lateral izquierdo (se cedió a Carlos Romero y ha venido Sergi Cardona); un mediocentro defensivo (se ha fichado a Pape Gueye); y faltan un extremo (estaba apalabrado y en Vila-real Bertrand Traoré y se marchó al Ajax) y un delantero (que ocupe el rol de Morales teniendo, por ahora, a Danjuma con el rol que ocupó desde enero Gonçalo Guedes).

Mosquera firma autógrados en la previa del encuentro del Villarreal. / VILLARREAL CF

El gran objetivo

Es por ello que en la entidad grogueta se sigue pensando en un defensa central, pero no cualquier central. El objetivo es Yerson Mosquera. El internacional por Colombia que pertenece al Wolverhampton no quiere jugar en Inglaterra, a poder ser, y su único propósito, como ya expresó en una entrevista a Mediterráneo el pasado 8 de abril, es regresar al Villarreal CF.

Sus guiños

De hecho, durante esta misma pretemporada, el cafetero se está dejando querer para regresar a Vila-real. Hace exactamente una semana, su excompañero en el Submarino Dani Parejo le comentó una publicación jugando con el Wolves en su cuenta de Instagram. El madrileño le dijo: «Dale panita». A lo que Mosquera contestó: «Llévame mi Dani». Una clara muestra y guiño ineludible a que el colombiano pide a gritos su represo.

Mosquera es muy querido por los jugadores del Villarreal. / GABRIEL UTIEL

Es más, el pasado sábado, durante el stage del Wolves en Miami, en una rueda de prensa a declaró: «Me sentí muy bien en Villarreal, tengo mucho aprecio por el club pese al poco tiempo que estuve, lo que no es fácil. Hay personas que me apoyaron en todo momento y califico con un ‘10’ mi etapa allí y mis avances como jugador». Se puede decir más alto...

Los pasos a seguir

El Villarreal no tiene prisa y espera acontecimientos. Consciente de que el jugador, si sale de Inglaterra, quiere ir, «sí o sí» (dicho por él), únicamente al Submarino, el club va a esperar si hace falta hasta el último momento en el cierre del mercado para poder repescar al jugador en forma de una cesión con o sin opción de compra. A su vez, se le busca salida a Mandi e incluso a Jorge Cuenca, pese a que se está satisfecho con el rendimiento y profesionalismo de ambos.

