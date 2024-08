Sergi Cardona, radiante en su presentación: "No podía elegir un sitio mejor que el Villarreal"

Sergi Cardona es un tipo feliz. Con una sonrisa y acompañado por Miguel Ángel Tena, Director del Fútbol del Villarreal, el nuevo lateral izquierdo ha comparecido este jueves con una sonrisa en su presentación oficial como jugador del Villarreal. Adaptado al grupo desde el minuto uno, ya conoce de primera mano la exigencia de Marcelino y considera que ha tomado la decisión correcta.

El ex de las Palmas era uno de los caramelitos del mercado tras su excelente temporada pasada y terminar contrato. Fueron muchos equipos los que llamaron a su puerta, pero finalmente el elegido fue el Submarino. "Tuve muchas opciones y era un momento clave para dar un paso en mi carrera. Lo medité bien y cuando me enteré del interés del Villarreal y que apostaban por mí fue clave. Es un sitio ideal por la ambición del club y creo que no podría haber elegido un sitio mejor", desarrolló.

Sergi Cardona junto a Miguel Ángel Tena. / GABRIEL UTIEL

A su vez, reconoce que la exigencia de Marcelino es máxima: "Marcelino es exigente pero creo que nos vendrá bien para tener un gran rendimiento. Estamos asimilando rápido los conceptos".

Respecto a la competencia con Pedraza, aseguró que "siente preparado" para luchar por el puesto. "Creo que puedo dar ese recorrido por fuera, el lateral ha cogido mucha importancia y en el Villarreal más, me siento preparado".

Objetivos importantes

Un Cardona que pasará de luchar por la permanencia a Europa: "Ganas de tener esa exigencia. Desde que llegas notas que vas a pelear por los puestos de arriba y tenemos mucha ambición en Liga y Copa del Rey".

Por su parte, desveló que Terrats está siendo uno de sus pilares en este inicio. "Tenemos muy buena relación y nos fuimos juntos de vacaciones, le preguntaba y eran buenas palabras".