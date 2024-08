El Villarreal, obligado a una reinvención en tiempo récord

El Villarreal CF ha perdido, en una semana, a Filip Jörgensen y, de forma virtual, también a Alexander Sorloth. O sea, al portero que más paró y al segundo máximo goleador de LaLiga EA Sports de la pasada temporada. El Submarino se obliga, pues, a una reinvención en tiempo récord, descontando ya el último mes del mercado de verano y, además, en las dos posiciones más buscadas por los clubs.

El Villarreal contemplaba una venta para cuadrar cuentas, pero no dos. Encima, tan seguidas y ya en las últimas cinco semanas del mercado de verano. El hándicap del tiempo no es el único que juega en contra del Submarino, con la política de contención de gastos justo para las dos demarcaciones en las que más se suele invertir en un ejercicio, además, en el que el Villarreal no tendrá el gancho de disputar una competición europea, ni tampoco sus ingresos.

Jörgensen firmó 143 paradas en 36 encuentros disputados (3,97 de media), mientras que Sorloth anotó 23 tantos en 34 encuentros (0,68 por encuentro), solo por detrás de los 24 de Artem Dovbyk.

Condenados a entenderse

Lo de Sorloth al Atlético está cerca. Después de lo sucedido con Bertrand Traoré (el Villarreal, con el anuncio de la continuidad del extremo preparado, vio cómo el burkinés se marchaba al Ajax), no se puede vender la piel del traspaso hasta que esté firmado. Pero las posturas están tan próximas, que parece poco probable que no se haga. Además, el noruego ya ha dado el sí a los colchoneros. Los rojiblancos ofrecen 35 millones y el Villarreal pide 40, pero podría ser flexible en las condiciones de cobro y en el extra de los dos obligados kilos para repartir en los anteriores clubs para los que el vikingo ha metido goles. Por cierto, Dovbyk, la opción inicial del Atlético (no lo concretó, debido a la elevada comisión que pedía el ya ex del Girona), ya es de la Roma al 100%.

En todo caso, el beneficio económico es brutal. Son 25 millones por Jörgensen (forjado en la Cantera Grogueta, a la que llegó con 15 años) y también en el caso de Sorloth, que recaló hace justo un año después del pago de ocho millones (más otros dos de bonus, que habrá cumplido con su brillantes prestaciones) al RB Leipzig.

Estreno en La Cerámica

Así, si la lesión que sufrió el sábado contra el Saint-Étienne en tierras francesas no es importante, Sorloth estará el 19 de agosto (21.30 horas) en el césped del Estadio de la Cerámica, pero de rojiblanco en vez de amarillo.

Toni Losas

Y ahora, ¿qué?

Mientras se concreta la operación, el Villarreal ya está manos a la obra. La principal inversión, claro está, será en el delantero. El club entiende que Diego Conde es el presumible portero titular, con lo que busca un complemento al ex del Leganés. Y de, paso, no restará en la inversión prevista para el 9. Con todo, cada día que pasa, mengua su margen de maniobra, pues se reduce el listado de aspirantes.

El Submarino, otro verano, se ve obligado a reinventarse. Si ha salido airoso años atrás, hay que confiar de nuevo en su ojo clínico para estos fichajes de referencia.