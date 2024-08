Álex Baena, el '10' de la selección olímpica: "Ojalá ser la mitad de bueno que Messi"

Álex Baena (Roquetas de Mar, Almería, 2001) es el '10' de la selección española olímpica. Un número histórico y de responsabilidad que luce por Leo Messi. Su ídolo.

"Ojalá ser la mitad de bueno que él", asegura en una entrevista con EFE antes de medirse a Marruecos en las semifinales de París 2024.

Un partido al que no llega "en su mejor nivel", según reconoce a EFE, pero intentará "dar un pasito adelante" para llevar a España a la final, asegurando así una medalla olímpica y, si es de oro, no descarta "teñirse de rubio" para celebrar el doblete, tras ganar la Eurocopa con la absoluta el pasado 14 de julio.

Pregunta: ¿Cómo ve al equipo el día antes de jugar las semifinales?

Respuesta: Bien, preparados. Es verdad que es un momento de la temporada en el que cuesta. Hay algunos que acaban de empezar, otros que la terminamos después de muchos meses… Es un reto ilusionante. Empezamos de menos a más. El partido contra Japón nos da confianza para preparar el siguiente partido.

P: Habla del momento difícil de temporada. Usted viene de la Eurocopa. ¿Cómo está de físico?

R: Físicamente bien, un poco justito ya después de todo. Mentalmente un poco justito también. Pero es bonito estar dónde estamos, toca hacer un último esfuerzo y a pensar en el siguiente partido.

P: ¿Qué os transmite el cuerpo técnico sobre Marruecos?

R: Que tienen un muy buen equipo, con grandes jugadores individuales. Va a ser un partido duro, bonito, y en el que tenemos que dar nuestra mejor versión para poder ganarles.

P: Se enfrenta a un jugador al que conoce de sobra, Ilias Akhomach. Fue internacional con las categorías inferiores de España y es compañero suyo en el Villarreal. ¿Se han escrito antes de verse las caras?

R: No, hablamos antes del partido de cuartos. Le dije que a ver si nos veíamos en semifinales. Y al final nos vemos. Es un grandioso jugador al que tenemos la suerte de disfrutar en el Villarreal y ojalá, para nosotros, que le salga un mal partido y que podamos pasar nosotros.

P: "Hay que exigirles más". Esa fue la frase de Santi Denia respecto a usted y Fermín López, los dos campeones de la Eurocopa. ¿Nota esa presión de tener que ser uno de los líderes del equipo?

R: Sí. También lo dije después del partido contra Uzbekistán o República Dominicana, que teníamos que dar un paso adelante. Fermín lo dio el otro día contra Japón. No estoy a mi mejor nivel, pero intento dar lo máximo, tanto fuera como dentro del campo,y ojalá para el siguiente partido podamos dar un pasito adelante los dos y ayudar los dos al equipo.

P: La pasada temporada fue el máximo asistente de las cinco grandes ligas. Pero en los Juegos Olímpicos no lleva ninguna aún y está jugando más por dentro y no en banda. ¿Dónde se siente más cómodo?

R: Aquí juego un pelín más retrasado, más lejos del área. Pero es la posición que dice el entrenador. Y yo me siento a gusto jugando por dentro. Voy a jugar donde sea por ayudar al equipo.

P: En los Juegos Olímpicos lleva el '10' a la espalda. ¿Por qué este número?

R: Mí ídolo siempre ha sido Messi. Es verdad que desde pequeño he llevado el '7', pero aquí me gusta llevar el '10' para jugar y me recuerda a él, que es mí ídolo.

P: No está mal como ídolo…

R: (ríe). No, no… Ojalá ser la mitad de bueno que él.

P: En su gol contra República Dominicana hizo dos 'L' con las manos. ¿Para quién iba?

R: Para unos amigos. Ya saben por qué es.

P: Si marca contra Marruecos, ¿repite o tiene otra celebración pensada?

R: Lleva mucho tiempo pidiéndome mi hermana pequeña que le dedique un gol. El siguiente será para ella.

P: Pedri acaba de cumplir su promesa si ganaba la Eurocopa, raparse el pelo y dejarse bigote… Si usted además gana el oro… ¿Tiene alguna promesa por cumplir?

R: Un amigo mío se tintó el pelo de rubio. Si me convence y consigo doble oro, a lo mejor lo hacemos.

P: Mosquera me dijo antes de ir a París que si ganaban el oro se teñía el pelo de blanco o de rubio… Ya tiene compañero de tinte.

R: Entonces, como vivimos cerca, iremos los dos a hacérnoslo.

P: Mientras disputa los Juegos Olímpicos, el Villarreal está en plena pretemporada. ¿Cómo está viendo al equipo en los partidos mientras están habiendo salidas?

R: Es verdad que se han ido unos cuantos. Ayer se fue Sorloth, que para nosotros era un jugador importante por los goles. Pero en el Villarreal hay buena directiva, buenos entrenadores, y venga quien venga y los que estemos haremos una buena temporada. He visto un par de partidos. No estamos ganando, pero los resultados ahora no son importantes. Al equipo se le ve bien físicamente, con la idea con la que acabamos la temporada pasada, y yo creo que haremos un gran año.

P: Habla de "los que estemos". ¿Usted seguirá en el Villarreal entonces?

R: Sí, sí. Por ahora sí.