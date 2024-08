De Brasil a España por un sueño: conocer de cerca el Villarreal

De repente, una frase: «Papá, me he hecho del Villarreal y me encantaría ir a ver su estadio». Y a continuación, la respuesta: «¿Cómo del Villarreal? Si somos del Palmeiras», contestó su padre incrédulo. Y así fue como Luigi Toledo gestó su viaje desde Brasil a España para conocer in situ la historia del Submarino y cada rincón de su estadio. Sus padres, que al principio no entendían esta pasión por un equipo de España, acabaron aceptando su petición. «Iremos para tu 15ª cumpleaños». El chaval no lo podía creer, el sueño estaba más cerca.

El fútbol es un deporte que mueve fronteras, nunca mejor dicho. El amor de Luigi por el Villarreal fue uno de esos a primera vista. Un flechazo que surgió en la ida de las semifinales de Europa League ante el Arsenal en 2021. «No conocía al equipo, solo por el videojuego, pero vi ese partido y sentí una gran emoción. Eran unos guerreros», asegura.

Los recuerdos

Y si le gustó la eliminatoria continental ante el Arsenal... la final contra el Manchester United fue el apoteosis. «Era la primera final y sufrí muchísimo. Los 22 penaltis fueron increíbles porque nadie fallaba. Intentaba descubrir dónde iban a patear, es algo que me encanta. Al final Rulli lo paró», dice recordando con Mediterráneo aquel histórico momento más de tres años después.

Luigi, en el Estadio. / Mediterráneo

Es un domingo por la mañana de verano en Vila-real. Luigi, junto a toda su familia, llega al Estadio de la Cerámica desde Valencia para cumplir su sueño. Con su camiseta amarilla y ojiplático, mira el estadio embobado desde las afueras. Su padre es fiel a sus colores y posa con la del Palmeiras. Luigi saborea cada instante y coge aire para sumergirse en la historia amarilla durante dos horas. «Me encantó el museo y lo que más me gustó fue cantar el himno y luego salir junto a los jugadores. Y ver la Europa League fue un momento único», relata sobre su experiencia.

Y al entrar al estadio queda anonadado. «Es impresionante, aquí marca los goles Gerard Moreno, mi jugador favorito. Me leí toda su historia desde que llegó a la cantera y me encantó. Ahora solo me falta venir a un partido», añade.

Por último, el joven brasileño simula ser el míster Marcelino García Toral y se sienta en la zona de prensa. «Creo que el Villarreal hará una buena temporada y podrá volver a Europa», profetiza Luigi, un joven que se enamoró del Submarino a distancia y ha podido cumplir su sueño.