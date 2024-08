El Villarreal empata ante el Borussia Dortmund y sigue creciendo (2-2)

Un Villarreal en pleno crecimiento empató ante el Borussia Dortmund en el quinto amistoso de la pretemporada. Los de Marcelino, sin el técnico por indisposición, jugaron con la camiseta gris de entrenamiento del cuerpo técnico por un problema en el traslado.

De gris oscuro, Rubén Uría hizo de Marce y apostó por un once reconocible. Diego Conde brilló en la portería; Kiko Femenía y Cardona ocuparon los laterales con Bailly Albiol en el centro de la zaga. En el centro del campo, Comesaña y Parejo formaron la sala de máquinas con Denis por la izquierda y Yeremy por derecha. Lo más extraño fue ver a Terrats de falso nueve con total libertad, por detrás de Arnaut Danjuma.

Terrats, autor del 0-1. / VILLARREAL CF

El encuentro duró 120 minutos y no por prórroga, si no porque se dividió en cuatro partes de 30 que permitió cargar las piernas a los titulares y dar oportunidad a los canteranos. Donde hay amistad hay conexión. Sergi Cardona, que ha pasado las vacaciones junto a Terrats, le puso un centro perfecto que no remató de milagro.

De área a área en los primeros compases con una grada llena de aficionados del Borsussia. Pero el Villarreal estaba enchufado y Yeremy Pino dibujó un jugadón tras un tacón de Terrats. Desbordó a su par y la picó con la derecha. Solo el palo evitó un fantástico gol.

Los jugadores del Villarreal celebran el gol de Denis. / VILLARREAL CF

Primera parte top

Respondió la bala Adeyemi por labanda derecha pero Bynoe-Gittens perdonó. No sería nada fácil para los alemanes batir a Diego Conde. El nuevo portero groguet se mostró seguro por arriba y hábil para evitar cuatro ocasiones de sumo peligro. El que no perdonó en el minuto 24 fue Ramón Terrats, quién fue el más listo aprovechando un dantesco pase atrás de Bensebaini. La picó suave para marcar el 0-1.

La segunda de las cuatro partes empezó achicando agua el Submarino y encerrado en bloque bajo. Resistió gracias a un gran trabajo colectivo y vacunó en una contra. Danjuma no encontró el gol pero sí Denis Suárez. El gallego vuelve aprovechó una perfecta dejada de Comesaña para rematar raso con la derecha. Un gol que puede dar mucha confianza a Denis tras su grave lesión.

En el 57, Bailly se marchó dolorido tras una estirada y en el 60’ marcó el gigante Süle en la salida de un córner, pero fue anulado por una clara falta sobre Conde.

Sufrimiento en la segunda

En el tercer acto llegaron los cambios en el Submarino y el Borussia se vino arriba. Marcó Bynoe-Gittens con un trallazo batiendo a Iker Álvarez. El canterano evitó el 2-2 en los peores momentos.

Y con 30 minutos por delante y muchos canteranos en el Submarino llegó el asedio final del equipo tetuón. El empate llegó en el 115 obra de Sabitzer después de un pase de la muerte. Compitió y sobrevivió un notable Villarreal que sigue creciendo en esta pretemporada. El último amistoso será el próximo sábado ante el Brighton & Hove Albion (16.00).