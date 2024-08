Nicolas Pepe (a petición del propio jugador, sin acentos) quiere que su llegada al Submarino signifique un punto y aparte en su trayectoria, que vivió ese hype cuando el Arsenal pagó 80 millones de euros por él al Lille, hace justo cinco años. El extremo-marfileño considera a su «amigo» Eric Bailly y a Marcelino García como las razones por las que ha firmado por el Villarreal.

«¿Por qué he venido al Villarreal CF? Ha habido diferentes factores, pero el principal ha sido gracias a mi amigo Bailly y porque he tenido la oportunidad de hablar directamente con Marcelino, que me ha explicado el proyecto, lo que esperan de mí...», detalló. «En otros clubs no he tenido tanta facilidad para hablar directamente con el míster, así que es lo que me ha hecho estar motivado para venir al Villarreal», ahondó.

Lo que espera

Pepe considera que va a tener «la ocasión de ser decisivo y, con el tiempo, voy a poder demostrarlo». «He sentido que [el Villarreal] es un club muy familiar en el que poder estar tranquilo y desarrollar mi trabajo», manifestó el ya ex del Trabzonspor (Turquía). Sin duda, en las antípodas del club londinense, donde estuvo condicionado por la elevada cifra del traspaso.

Las razones por las que Nicolas Pepe dio el 'sí' al Villarreal / KMY ROS

Se ve de extremo derecho

Pepe explicó que su posición favorita «es extremo derecho a pie cambiado, pero también he jugado en el lado izquierdo, de nueve...». «Va a depender del entrenador, de donde me necesite», ahondó.

«En materia ofensiva -prosiguió- tengo distintos puntos fuertes: el principal es el dribbling, pero también el uno contra uno, el golpeo...». «Todavía debo mejorar algunas cosas en el aspecto defensivo, pero aquí voy a dar un buen nivel», expresó el internacional por Costa de Marfil, quien espera perfeccionar en breve su español para acelerar la integración.