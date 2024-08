Marcelino, para recibir al Atlético: "El Villarreal llega al inicio de Liga alejado de su mejor nivel"

Sabe que su equipo no llega en el mejor momento, pero tiene claro que van a competir al máximo pese a estar en plena pretemporada, faltos de rodaje y con la plantilla todavía en fase de construcción. Marcelino García Toral ha analizado este domingo cómo llega el Villarreal CF al estreno en LaLiga de este próximo lunes ante el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas). "Estamos bien, pero llegamos alejados de nuestro mejor nivel", expuso como primera y rotunda afirmación.

"Es normal estar así a mitad de agosto, todos los equipos estamos igual e intentando terminar de confeccionar la plantilla de la mejor manera posible", añadía.

Los éxitos internacionales del verano

Un Marcelino que no dejó pasar la oportunidad de "felicitar a la selección española absoluta y olímpica por ganar la Eurocopa y los Juegos, así como a sus seleccionadores Luis de la Fuente y Santi Denia, además de a Álex Baena por la Euro y por el oro y a Ilias Akhomach por su medalla de bronce", confesó.

Marcelino García Toral (d), junto al jefe de prensa del Villarreal, Fran Segovia (i), durante la rueda de prensa de este domingo. / Ismael Mateu

Respeto al rival, a Sorloth y el objetivo

En cuanto a su rival de este lunes, el Atlético, el preparador asturiano elogió el potencial de los rojiblancos. "Nos enfrentamos a un gran equipo, que tiene una de las mejores plantillas de la liga y grandes jugadores", incidió.

Eso sí, aprovechó la ocasión para mandarle un saludo a un exfutbolista suyo al que aprecia mucho. "Felicitar a Sorloth por el buen trabajo que nos dio y desearle suerte en su carrera a partir del martes", expresó entre sonrisas.

Pero a Marcelino no le afecta el potencial del rival y confía en sus futbolistas: "Tenemos ilusión, ganas y ambición de realizar un gran partido y brindarle una victoria a nuestra afición".

El crecimiento del equipo

En cuanto a la etapa de adaptación lógica de pretemporada. "Las incorporaciones han llegado escalonadas en el tiempo. Todos necesitan una fase de adaptación e irán acoplándose progresivamente al equipo".

"Hemos tenido una intensa pretemporada y dura. Pero quiero dar las gracias al equipo con el comportamiento de todos los futbolistas, por su implicación y su esfuerzo", arguyó en clara defensa a su plantilla.

Incluso hizo énfasis en cómo quiere que progrese su equipo en La Cerámica : "Vamos a trabajar porque los números de esta temporada en casa sean mejores que los del pasado ejercicio. Queremos darle una alegría a nuestra afición y una satisfacción a nosotros mismo, ya que el calendario inicial que nos ha tocado es realmente duro".

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa previa al Atlético de Madrid. / Ismael Mateu

Reestructuración del equipo

Sobre la reestructuración de la plantilla, Marcelino analizó varias situaciones, empezando por un ex ya del conjunto amarillo. "Coquelin terminó contrato y es muy difícil que vuelva a estar con nosotros. Me consta que no tiene equipo. Si hubiera interés, estaría con nosotros", explicó.

Y analizó la regeneración del colectivo. "Cuando nos llamaron el pasado año sabíamos que uno de los parámetros era el de reestructurar la plantilla. Teníamos un equipo con una elevada media de edad y estamos obrando en consecuencia a lo hablando, bajando la media de edad y reforzándola y siendo lo más competitiva posible", analizó.

Considerando, además, que van a ir en continuado crecimiento: "Estamos intentando optimizar al máximo el rendimiento de todos los futbolistas para intentar estar siempre durante la temporada donde queremos estar, que es en los puestos altos de la tabla".

Los casos de Gerard, Bailly y Danjuma

Uno de los temas que trató es la condición física de Gerard Moreno. "Gerard nos hubiera gustado más que no hubiera tenido problemas. Hizo un trabajo específico y ahora está disponible al 100% y con totales garantías para jugar"

Sustos se llevaron con un problema que tuvo el central Eric Bailly. "La verdad es que Bailly tuvo una pequeña molestia en el entrenamiento del sábado, ha ido entrenando poco a poco, y creemos que podrá jugar sin problema ante el Atlético"

Arnaut Danjuma. / VILLARREAL CF

Otro caso especial es el de Danjuma, cuyo futuro en el club es una incógnita. "Danjuma está disponible para mañana, está disponible para jugar. Luego el mercado dura hasta el 31 de agosto y pueden darse situaciones. Pero no solo por él, sino por cualquier jugador. Si por algún jugador llega una oferta y las tres partes están interesadas, lo normal es que se lleguen a acuerdos. Danjuma ha jugado mucho esta pretemporada, está en plena forma y disponible para rendir ante el Atlético", expuso.

Los lesionados y los olímpicos

En cuanto a la enfermería, Marcelino trató cada caso. "Pedraza ha tenido muchos problemas de lesiones la temporada pasada. Lo de Foyth y Denis ha sido mala fortuna, porque estaban teniendo unos procesos de recuperación muy buenos, pero ambos tuvieron un infortunio y nos han privado de ellos. Los tres siguen sus procesos de recuperación. No podemos valorar o anticipar cuando estos jugadores podrán estar disponibles".

Los jugadores de la selección española de fútbol celebran el gol de Baena en la final olímpica. / Kiko Huesca / Efe

Y en relación al estado de los olímpicos Baena y Akhomach, fue sincero: "Álex e Ilias vienen en plenitud, están frescos, en forma y con muchas ganas. Puede que tengan un cansancio mental, pero vienen tras rendir muy bien con sus selecciones. Están francamente bien", reconoció.

Mercado de fichajes

No quiso dar pistas, pero trató también las situaciones de marcado. "Sobre Luiz Júnior y Thierno Barry sabéis que os voy a decir, solo pienso en el partido de mañana. El club está buscando paliar las posiciones donde tenemos carencias, que es en la parte ofensiva y en algunas otras posiciones", concluyó.

La convocatoria ante el Atlético

Además, Marcelino ofreció la convocatoria, con la presencia de cuatro canteranos: los porteros Iker Álvarez y Quevedo, el defensa central o pivote Pau Navarro y el lateral izquierdo Arnau Solá.