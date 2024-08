Marcelino, tras el Villarreal-Atlético: "No es muy lógico jugar tres partidos en siete días"

Marcelino García Toral no estuvo en el césped por sanción pero vivió al máximo el partido en la cabina situada en la zona de prensa. El técnico asturiano valoró positivamente el encuentro y estas fueron sus declaraciones tras el final del partido.

Punto positivo

"Creo que lo más justo es el empate. Hubo muchísima igualdad en todo, es una pena el no haber llegado al descanso con victoria porque prácticamente en la última acción empataron el partido. Estoy muy satisfecho y agradecido al esfuerzo".

Marcelino, en la grada. / Villarreal CF

¿Mejor la primera parte o la segunda?

"Creo que en general en todo el partido. En el aspecto defensivo pudimos hacerlo mejor, pero también lo pensará el Atlético de Madrid. Hicimos un buen partido, completo durante todo el tiempo. Los que salieron de inicio se vaciaron, es lógico que a estas alturas que tengamos desajustes y los que se incorporaron desde el banquillo lo hicieron muy bien. Nos dieron frescura, generaron al rival problemas. Estoy muy satisfecho. Siempre quieres ganar y estuvimos cerca de hacerlo".

¿Candidatos a Champions?

"Esos que son adivinos me gustaria serlo, tenemos que pensar partido a partido tenemos hasta el 31 de agosto cuatro partidos que es una situacion dificil de afrontar. Las plantillas no están cerradas pero son 12 puntos en juego. A partir de ahí veremos si con esos argumentos somos capaces de hacer un equipo mas solido y competitivo. Tenemos que modificar los números defensivos y hoy hemos encajado dos.

No estuvo en el banquillo

"Prefiero estar en el banquillo, además sufro menos. Estás como enjaulado, no puede moverte tanto, me gusta más como es lógico estar donde deben de estar. Un árbitro decidió que debia sanciorme y me parece excesivo estos dos partido".

"Nos refuerza el nivel que hemos dado hoy, la pretemporada fue complicadilla. Para el Atlético de Madrid tiene la misma estructura. Nosotros hemos tenido una reestructuración mayor a la del Atlético de Madrid. Es uno de los equipos de Europa con más inversión. Es cierto que Julián solo jugó en el tramo final. En Liga hay mucha diferencia con el trío Real Madrid, Atlético y Barcelona. Ahí se abre un abánico.

El mercado

"No es el momento, me parece que ahora mismo es prioritario fijar la atención en los jugadores que han estado en el campo, estos jugadores que se han dejado todo en el césped".

Horario

"Es la primera vez que se juegan cuatro partidos en agosto. Lo han decidido los clubes y tenemos que adaptarnos. No es muy lógico jugar tres partidos cuando hay fechas suficientes y no hay torneo de selecciones. Hay que jugar, se juega. Siendo los últimos que jugamos en esta jornada te pone en una situación delicada. Los que jugaron el jueves tienen casi cuatro días más para jugar los mismos partidos. Vamos a Sevilla y luego el lunes aquí. No valen excusas, hay que adaptarse a la competición. Pienso como entrenador que se pudo hacer mejor"-