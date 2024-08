Marcelino, en la previa del Sevilla-Villarreal: 'Era necesaria una reestructuración en la plantilla'

Sincero y elocuente, Marcelino analizó la actualidad del Villarreal en la previa del duelo ante el Sevilla. En una semana marcada por las llegadas de Luiz Junior, Thierno Barry y Logan Costa, que será oficial en las próximas horas, el técnico asturiano reconoció que "se encuentran en un proceso para adaptar los nuevos fichajes" y lanzó un palo a Arnaut Danjuma y el calendario de este mes de agosto.

Estas son las declaraciones de Marcelino en la previa ante el Sevilla.

Revolución en la plantilla

“Sabíamos cuando nos hicimos cargo la temporada pasada que era necesaria una reestructuración de la plantilla y hemos procedido con mucho diálogo entre el club y cuerpo técnico. Esa adaptación requiere un tiempo y lo que intentamos es acortar los plazos de los jugadores que lleguen para que se adapten a la competición y nuevos compañeros. Nosotros tenemos que poner las armas. Repito que tenemos que intentar que el plazo se acorte".

Sobre el mercado

“La plantilla finaliza el 31 de agosto, siempre puede haber situaciones inesperadas. Seguro que estaré satisfecho, hay que generar un buen ambiente de compromiso y trabajo, a partir de ahí intentar optimizar los jugadores. Sabíamos del nivel humano de la plantilla. El objetivo siempre es ganar cada partido, competir al máxim onivel y ver reiteradamente una versión como la que vimos ante el Atlético. Tenemos que mejorarla, hemos dejado claras cuáles son nuestras ambiciones".

Palo a Danjuma

"Queremos tener la mejor plantilla, han venido tres jugadores ofensivos más Yeremy y Danjuma. Son cinco. Veremos cuál es la solución final. Lo que está claro es que los jugadores que se queden deben aceptar el rol que les toque en cada momento. Yo no puedo asegurar la titularidad a ningún futbolista porque no sería justo con los demás. Si asumes profesionalidad cuando juegas 90 y 0 minutos y tienes las mismas respuestas a nivel de exigencia es el perfil de futbolista el que deseamos. Si no estás preparado para asumir eso es mejor que no estés. Los buenos equipos se forman a través de plantillas con jugadores con calidad futbolística, humana y respeto. Si un jugador no juega puede enfadarse con el entrenador pero no respetar esa situación, es no respetar a los compañeros".

Estado físico ante el Sevilla

Está siendo una semana complicada, habrá jugadores cansados porque hicimos un gran esfuerzo. Ahora tenemos que recuperarnos lo mejor posible con el ánimo de ganar y en tres días tenemos otro partido. Pensaremos en la alineación.

Calendario e importancia cinco cambios

"Lo lógico sería que la competición empezará con el mercado cerrado. Si eso no sucede,la opinión mayoritaria sería jugar los menos partidos. Esta temporada jugamos cuatro. No es una excusa, es una opinión. El Villarreal va a jugar dos partidos en Vila-real uno en Sevilla, hará frío (irónia) y otro en Valencia. Respecto a los cambios, tienes que estar preparado para jugar lo que sea porque puedes ser muy influyente.

Así ve al Sevilla

"En este apartado somos bastante similares, muchas salidas, bastantes llegadas, no estoy muy atento al mercado del Sevilla y estamos en una situación similar. Se produjo un cambio de entrenador. Ellos juegan ante su público y son un equipo poderoso a nivel físico y con una idea determinada. El partido es complicado".

Thierno Barry, disponible

"Es un futbolista que viene de competir y está preparado, hay un cambio de liga pero un delantero quizás requiera menos adaptación y si que lo podríamos utilizar. Es un recurso más, unas cualidades diferentes, intenso, rápido jugar de espacios y un físico a tener en cuenta. Muy joven. esperamos un buen presente y un mejor futuro".

Luiz Júnior y competencia con Conde

"Viene a luchar por el puesto como los demás. No aseguro que pueda ser titular porque quiero ser justo y por más motivos, quien se lo gane jugará. Estamos muy contentos con Diego y a partir de aquí consideraremos. Estamos satisfechos porque la portería está muy bien cubierta.

El centro del campo: Comesaña, Parejo, Gueye y Terrats.

"Dani Parejo jugó un gran partido, Santi buenísimo y Pape también lo hizo muy bien. Y tenemos a Ramón, el fútbol da para todos. Cuanto más competitividad haya mejor rendimiento vamos a ofrecer. Cualquiera de estos cuatro pueden jugar de pareja".