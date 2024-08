Diego Conde-Ayoze Pérez: el héroe y el matador del Villarreal en el Pizjuán

El fútbol es el deporte menos previsible que existe, es la ciencia menos exacta que más pasiones mueve en el planeta. El fútbol puede ser ese antídoto contra el mal humor, el motivo para llevarte una de las alegrías más grandes de tu vida o, al mismo tiempo, todo lo contrario. Ser futbolista el único trabajo que no importa lo mucho que te hayas esforzado durante la semana si llega la jornada y no se da el resultado deseado. Es el único oficio en el que ser más brillante que el resto puede no servirte de nada o, por el contrario, el menos dotado puede terminar siendo un ídolo. El fútbol es… simplemente fútbol. Lo amas o lo odias, pero nunca deja indiferente a nadie.

En una temporada de cambios, el Villarreal CF iniciaba esta misma semana (el pasado lunes), un nuevo campeonato liguero, una nueva Liga con dudas en el horizonte por la profunda reestructuración, y a la vez rejuvenecimiento, que se ha realizado en la plantilla.

Pero dos de los recién llegados se convirtieron el pasado viernes en el héroe y en el matador de un Submarino que dejó noqueado al Sevilla con un zarpazo en el tiempo de descuento.

Ese tanto en las postrimerías del encuentro fue obra de Ayoze Pérez, el matador del Villarreal. Un canario bético que al final de la pasada campaña se coló entre los convocados para la Eurocopa, la ganó junto a Álex Baena y que costó a los groguets únicamente cuatro millones de euros.

Del Betis al Villarreal

La cantidad abonada por el Submarino al Real Betis es una ganga en comparación a cómo está el mercado. Misma cifra que pagó el club de la Plana Baixa por el Zamora de la Segunda División, Diego Conde, un madrileño templao, humilde, terrenal y que arriesgó apostando por competir por la titularidad en La Cerámica, en una entidad con exigencias europeas, saliendo de su zona de confort en el Lega, donde iba a ser titular en Primera División.

El portero formado en la cantera del Atlético de Madrid sacó en Sevilla el manual del buen portero: rápido, atento a las salidas, fiable en el juego aéreo, ágil y con enormes reflejos ante posibles errores propios o rechaces. Hizo seis paradas y cinco pueden tildarse de paradones: por arriba, por abajo, a una mano, a mano cambiada, estirándose o haciéndose gigante. Fue, sin duda, el héroe del Pizjuán. El culpable de que el Submarino llegara con vida a la recta final del partido ante el Sevilla.

Diego Conde en el Sevilla-Villarreal. / EFE

El propio Diego Conde quería quitarle hierro a su actuación. «El triunfo fue gracias al esfuerzo colectivo de todos», dijo. Pero nadie puede obviar sus prestaciones y el nivel sobresaliente que mostró: «Supimos sufrir y yo hice mi trabajo. Y nos marchamos muy felices de Sevilla por la gran victoria lograda». «Yo intento trabajar lo mejor que puedo e intento ayudar al equipo en la parte que me toca», añadía el madrileño.

Un guardameta que sabe que va a tener dura competencia para mantener el puesto de titular tras la llegada de Luiz Júnior. «Luiz es un porterazo que ha venido a ayudarnos. Creo que la competencia es sanísima y nos va a servir para apretarnos mutuamente y para darle lo mejor al Villarreal, que es lo importante», relataba. Incluso le quitaba hierro al hecho de que el viernes fuera elegido MVP del encuentro. «Los méritos individuales te alegran muchísimo, pero lo que realmente importa es que el Villarreal sumó tres puntos y que estamos en una buena dinámica para seguir afrontando lo que viene ahora, que es muy importante», argumentó.

La felicidad del goleador

El otro gran protagonista de la cálida noche sevillana que brindó la primera victoria al Submarino jugaba en la acera de enfrente, el Real Betis, la pasada campaña. Su gol, por tanto, tuvo más valor si cabe e incluso mandó callar a la ruidosa hinchada sevillista con un gesto que encrespó más si cabe los ánimos para la parroquia local. «Fue muy especial para mí lograr ese tanto por lo importante que fue, por ser mi primer gol con la camiseta del Villarreal y por circunstancias, ya que en pocas semanas sufrí un cambio muy importante en lo personal y en lo profesional, ya que hace nada estaba aquí jugando para el Betis, el eterno rival, por lo que la alegría por el gol es doble», confesó.

Celebración del gol de Ayoze en el Sevilla-Villarreal. / EFE

Para Ayoze, el Submarino sumó «tres puntos que saben a mucho porque el Sevilla siempre es un rival muy complicado en el Pizjuán». «Por momentos ellos tuvieron el control del juego y generaron ocasiones. Luego se dio un ida y vuelta que finalmente supimos aprovechar. Y al final tuvimos esa pegada en el último momento que nos dio la primera victoria de la temporada», explicó sobre el devenir del partido. «Ahora toca seguir adaptándome a nuevos conceptos, a una nueva ciudad, a un nuevo club, nuevos compañeros, nuevo entrenador… Toca continuar trabajando», concluyó.

