Marcelino: "El Villarreal tendrá que ser dominador en el juego para superar al Celta"

El técnico del Villarreal CF, Marcelino García Toral, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro que mide a su equipo ante el Celta este lunes (21.30 horas) en el Estadio de la Cerámica. El entrenador amarillo reconoce que será un duelo "muy complicado", ante un rival que ha ganado en las dos jornadas disputadas, no obstante, asegura que una de las claves del choque será "ser dominador del juego".

Nuevo partido sin descanso // "Mañana partido, todavía tenemos recuerdo del anterior encuentro. Es la competición. Hoy es el día que más información vamos a tener. Veremos la disponibilidad de los jugadores, aunque lo de Bailly no es preocupante, podría incluso estar disponible, esperaremos a los medicos, evitaremos riesgos. No queremos perder a estas alturas a un futbolista, tenemos que prevenir. Las horas que quedan hasta el partido serán clave para ver cómo nos hemos recuperado del partido de Sevilla, allí jugamos casi 110 minutos.

Dani Parejo durante un partido del Villarreal. / VILLARREAL CF

¿Habrá rotaciones?

"Tenemos variedad, optaremos por refrescar al equipo. Tenemos lesionados a Foyth y a Pedraza, nos obliga a contar con Kiko Femenía y Sergi Cardona. Tendrán que repetir. Tienen buena actitud y estamos satisfechos con ellos".

Análisis del Celta

"Será un partido complicado, ellos son un equipo dinámico, juegan bien, atraen para atacar rápido a los jugadores entrelíneas y juegan bien en profundidad. Cuando tienen el balón me gusta su dinamismo, tenemos que ofrecer un rendimiento alto. Cuando tengamos el balón tenemos que tratar de que ellos estén defendiendo el máximo tiempo posible. Arriba son jugadores peligrosos y está Aspas que llega en un gran momento".

Danjuma

"Estamos muy satisfechos con su rendimiento, ha venido con una actitud muy buena desede el inicio, está encontrando el gol y nos está ofreciendo rendimiento y goles. Cuento con los jugadores que ahora están pero no sé lo que puede pasar en el cierre. El mercado nos obliga a vivir en el presente y no en el futuro. Ahora toca centrarnos en que el equipo tenga el mejor rendimiento posible. El 1 de septiembre valoraremos la plantilla. Ahora estamos muy contentos con la plantilla, con su actitud y su trabajo. Por otro lado, el otro día hablé a nivel general no solo de un jugador en particular, se entendía que el mensaje era para todos los jugadores de la plantilla".

Regreso al banquillo tras la sanción

"Voy a ser el que siempre fui. Ahora soy bastante moderado, eso sí, los árbitros están pendientes de los banquillos. Estoy satisfecho de poder volver al banquillo, es nuestro lugar natural. Voy a intentar no protestar y tratar de estar en todos los partidos que quedan en mi sitio y no en la grada".

Marcelino García Toral, en un entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Valoración de los últimos fichajes

"Si están aquí es porque el club cree que son buenas opciones para complementar al equipo. Llevan muy pocas horas de trabajo y convivencia con nosotros. El idioma al principio es un obstáculo, pero trataremos de recortar el periodo de adaptación. Estamos satisfechos con los jugadores que han venido, esperemos que con su trabajo y nuestra exigencia puedan rendir a un alto nivel cuanto antes. Todos ellos complementan bien al equipo y aumentan el potencial".

La posición de Danjuma

"Danjuma se puede adaptar tanto a la banda como arriba, creo que en el perfil izquierdo es donde crea más peligro, ya sea entrando desde dentro o desde fuera, partiendo de extremo, más que de delantero. Pero se está adaptando bien al puesto de delantero, desde el primer día que convivimos no hay ninguna queja, ni de su actitud, ni de su trabajo".

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa del Villarreal. / Ismael Mateu

Dominar, la clave ante el Celta

"Creo que tenemos que ser dominadores, tenemos que ver donde hay un porcentaje amplio o menor de poder crear superioridad y dominar. Nos hubiera gustado tener más balón en Sevilla, es algo que nos generó dudas y nos alejó de lo que queremos ser, pero siempre tenemos que mantrener la ambición, la constancia, la ilusión y el trabajo colectivo, esto ayuda cuando no tienes la fluidez en tu juego. Eso se demuestra cuando en el minuto 95 llegamos con cuatro jugadores dentro del área en la acción del gol. Siempre queremos jugar mejor, especialmente con balón, transmitir esa idea siempre tiene que estar presente".

¿Victoria y liderato provisional?

"Sería bonito para la afición ganar y ponernos líderes. Tenemos que sumar más en casa. Tenemos que modificar los números de la pasada campaña como locales de forma radical, si queremos estar arriba tenemos que ser fuertes en casa. Tenemos la segunda oportunidad para ganar en casa, es importante el partido ante nuestra afición. Juntos seremos más fuertes. Siete puntos de nueve estaría muy bien para empezar".

Descanso para Baena

"Ahora toca pensar en este partido y luego veremos, pero en algún momento deberemos darle descanso a Baena. Las lesiones y la situación nos obligaron a contar con él y no poder darle descanso tras los JJOO, tenemos que darle las gracias porque en todo momento se mostró partícipe del equipo y quiso venir a ayudar a sus compañeros. Pero necesita un descanso físico y mental, veremos cuando se lo podemos dar, será un problema para el equipo pero tampoco queremos perjudicarle ni a él ni a la selección".