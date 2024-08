Marcelino, tras el triunfo ante el Celta: 'Todos hubiéramos firmado sumar siete puntos de nueve, estoy muy orgulloso'

Marcelino, feliz tras la victoria ante el Celta de Vigo en La Cerámica y todavía con el subidón de conseguir el 4-3 en el último minuto del descuento, se mostró orgulloso por los siete puntos sumados en estos primeros nueve. Este fue el análisis del técnico asturiano.

Sobre la locura del partido

"Fue un partido super atractivo para el aficionado, los entrenadores estaremos muy satisfechos con una fase del juego pero menos en la zona defensiva. Me quedo con el resultado y creo que hicimos un partido muy completo. El primer tiempo creo que no merecimos el resultado adverso al descanso. El partido fue un poco loco, no solo al final, hubo momentos alternos de dominio. Despues del 3-2 tuvimos el cuarto y luego el rival nos penalizó en la estrategia. Lo que sí creo es que el 3-3 supuso un subidón para ellos y una decepción para nosotros. En ese tramo final tuvieron tres ocasiones para marcar el cuarto y nosotros también.

Crítico con el aspecto defensivo y orgulloso del equipo

"No somos capaces de conseguir nuestro problema de la temporada pasada. Llevamos tres partidos y seis goles encajados. En dos partidos en casa, cinco goles. Tenemos que corregir esa faceta. Estamos al inicio de competición, han llegado jugadores nuevos. Logan hoy con un entrenamiento y tuvo que salir porque Willy tenía problemas físicas. Se han dado circunstancias. Tenemos dos laterales lesionados y obligó a jugar a los dos laterales 90 minutos, que son casi 100 ahora. Cuando llega ese tramo final los descuentos se notan. Tenemos que poner todo en una balanza por eso estoy muy orgulloso. Todos hubiéramos firmado en tres partidos haber sumado siete puntos y además con muy buenas sensaciones y cosas a corregir".

Sobre Thierno Barry y los fichajes

"Los jugadores que se han incorporado nos han dado mucho. Nico lleva un poco más pero venía de un descanso prolongado. Thierno lleva casi nada con nosotros, menos de una semana. Logan muy poco tiempo. Ayoze poco y venían de lesiones, con lo que necesitamos un poco de tiempo para introducir a estos futbolistas, pero la verdad es que nos ofrecen muy buenas sensaciones, extraordinarios. Con Thierno debutar y el primer balón meter un golazo es una bendición. Luego tuvo una influencia en el penalti. Nico participó en el tercer gol. Creo que nos ofrecieron todos un gran nivel y creo que podemos formar un buen equipo, eso llevara tiempo y tenemos que mejorar esa faceta defensiva como sea"

Ambientazo en la Cerámica

"Yo aquí como entrenador local estuve bastantes partidos y la grada en partidos de Liga no recuerdo partidos como este. Estamos agradecidos, el equipo brindó un bonito espectáculo y una grandísimo actitud. Yo creo que eso es contagioso. Cuando la afición ve que el equipo va, aunque acierte o falle, ellos lo percibieron y de forma conjunta se hace mucho mejor todo y contribuye a que los resultados sean positivos. Darles las gracias y ojalá vivamos noches como esta, si sufre el entrenador menos mejor".