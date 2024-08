Las mejores frases de la presentación de Thierno Barry y Logan Costa en el Villarreal

Thierno Barry y Logan Costa ya habían tenido la oportunidad de debutar con el Villarreal en la Liga. Sin embargo, los dos nuevos jugadores del Submarino no habían podido compartir sus primeras impresiones como integrantes de la plantilla que dirige Marcelino García Toral y eso lo han hecho este jueves con motivo de su presentación oficial en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica.

Las primeras palabras de Logan Costa

Sonó antes de ficharlo meses atrás: “Voy a aprender el español rápido para integrame lo antes posible, todo ha sido muy rápido desde que llegué pero he sentido que el equipo me ha acogido muy bien y tengo muchas ganas de empezar a demostrarlo”.

Preparado: “Personalmente estoy preparado, trabajo todos los días muy duro para que llegue la oportunidad los fines de semana y estar preparado, pero aparte de eso la decisión es del entrenador. Creo que sí puedo jugar el sábado contra el Valencia”.

Los números defensivos del año pasado: “Creo que soy un defensa moderno pero mi objetivo principal es que el equipo reciba cero goles y que dejemos la portería a cero en todos los partidos, después hay más cosas que puedo hacer y me gusta hacerlas, pero vengo a sumar en eso y que entre todos haya una buena conexión para recibir los menos goles posibles esta temporada”.

Logan Costa en su presentación con el Villarreal. / Toni Losas

El papel de sus compañero en defensa: “Por supuesto son dos defensas muy experimentados y es un honor poder trabajar a su lado (Albiol y Bailly), son dos jugadores en los que me he fijado en los últimos años y además de aprender de ellos también puedo sumar a la línea defensiva desde mi juventud y desde mis ganas de crecer, así podemos hacer una buena conexción entre nosotros”.

LaLiga 2024/25: “Sigo la competición desde muy pequeño, siempre he pensado que era la mejor del mundo y para mí es un sueño tener la oportunidad de venir, y cuando surgió no lo pensé, siempre quise venir aquí a jugar. Sobre el club es un club grande de la liga, me gusta su estilo, el juego de posición, dominar desde el balón, y creo q puedo sumar mucho al equipo y tengo muchas ganas de que esto empiece a verse”.

Las impresiones de Thierno Barry

El peso de suplir a Sorloth: “No creo que venga a sustituirlo, él hizo aquí su historia, es un jugador con más de 10 años de carrera en el fútbol profesional y yo vengo a hacer mi trabajo, no sé cuál va a ser mi aportación en goles, pero yo también quiero escribir mi historia en este club haciendo mi propio camino”.

Feeling especial de la afición: “Yo también he sentido esa conexión con la afición desde que llegué y la verdad es que el otro día lo noté desde el calentamiento cuando escuchaba a los aficionados llamarme y eso hizo que entrara al partido muy conectado y con ganas. Soy un jugador que se deja llevar mucho por las emociones y salí muy conectado y se mostró por el hecho de que con el primer balón que toqué fue gol y ojalá siga así”.

Primeros días con Marcelino y en España: “Desde que llegué me sentí muy bien. Cuando llegas aquí y ves que la gente tan veterana como Albiol te habla y te da ánimos, Bailly también, ves que de verdad tienen confianza y te animan y son positivos, y eso me pone muy contento. Y con el entrenador la verdad es que es la primera vez que me ocurre escuchar a un entrenador y que sea un placer y disfrute cada vez que me corrige o corrige al equipo porque aprendo mucho. Además, durante estos días ya me ha llamado varias veces para hacer trabajo individual el cuerpo técnico y eso demuestra que quiere que mejore y tiene confianza, y siento que ha sido la mejor decisión venir aquí al Villarreal”.

Thierno Barry en su presentación con el Villarreal. / Toni Losas

Objetivos individuales: “En lo personal siempre pienso cuando empieza una temporada en dar lo mejor de mí mismo sin determinar cuántos goles marcaré porque las cosas van poco a poco y no depende de uno mismo. Hay un factor que quiero mejorar que es la faceta defensiva porque quiero hacer un buen trabajo en la presión y ayudar a conseguir muchas victorias. Antes era un jugador muy individualista y me fijaba mucho en las estadísticas, pero últimamente he cambiado y crecido en ese sentido. El otro día cuando Parejo marcó y el equipo remontó me puse muy feliz y la prioridad ahora es lo colectivo para que el equipo meta la mayor cifra de goles".