Albiol, satisfecho tras el derbi: «Con la expulsión es un punto válido»

El Villarreal logró un valioso empate en su visita a Mestalla y suma ocho de doce puntos en un excelente inicio de temporada. El capitán del Submarino Raúl Albiol, uno de los más destacados en el tramo final achicando agua, dio por bueno el empate, especialmente tras la expulsión de Pape Gueye en el minuto 67.

El central groguet lamentó el mal inicio pero destacó positivamente la reacción en la primera parte. «Hemos empezado mal, es verdad que no han tenido muchas pero se han adelantado. A raíz del 1-0 creo que mejoramos y conseguimos el empate antes del descanso. En la segunda parte estaba todo muy igualado y con la expulsión creo que el punto es válido», apuntó en su análisis.

Respecto al proceso natural de la plantilla tras sufrir una profunda reestructuración, dejó claro que los nuevos fichajes están entrando en la dinámica y no es fácil en estas primeras jornadas. «Ha venido mucha gente nueva, los conceptos hay que entenderlos y no es fácil. Hay que darles tiempo, además veníamos con muchas bajas en ataque», comentó antes de ensalzar el trabajo colectivo para resistir ante un Valencia necesitado y que «aprieta muchísimo en su estadio con su gente». «Cuando te quedad con diez jugadores es muy complicado, además a estas alturas con estas temperaturas. No es fácil y lo hemos conseguido, es cierto que han tenido alguna ocasión clara pero nos vamos muy contentos».

A su vez, se mostró ambicioso sobre las aspiraciones del Villarreal en esta temporada. «Nosotros tenemos que seguir mejorando, creo que estará muy igualado pero si seguimos en esta línea tenemos muchas opciones de estar en la zona alta».

Por último, y como central, recalcó que «uno de los aspectos a mejorar es el defensivo», finalizó un Albiol que se marchó de Valencia exhausto por el esfuerzo realizado durante todo el choque. n