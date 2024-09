Yeremy Pino se sincera tras su larga lesión en el Villarreal: "El camino fue duro"

Es un nuevo Yemery Pino. El delantero del Villarreal CF reflexionó este martes desde la concentración de España en Las Rozas en su regreso a la selección española sobre "el camino muy duro" que recorrió la pasada temporada por una dura lesión que le apartó de la Eurocopa, y que le hizo pasar "momentos de dudas e incertidumbre".

"Ahora valoras mucho más los entrenamientos, los viajes, las concentraciones, los pequeños gestos de poder estar y poder hacer tu vida. Los primeros tres meses no puedes hacer las cosas tú solo, tienes que depender de la gente. Ha sido un aprendizaje muy grande", afirmó Yeremy en declaraciones a la Federación.

El canario recordó un consejo especial de un compañero de selección que había pasado por su lesión, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. "Recuerdo que Mikel (Oyarzabal) cuando me lesioné me dijo, 'aprende del proceso que es muy bonito'. Al principio no lo entendía, pensaba que era una mierda, y con el tiempo he visto que sí, que hay que aprender de ello".

Yeremy Pino, junto a Laporte, en el entrenamiento de este martes con la selección española. / Pablo García / RFEF

Complicaciones en el camino

"Ha sido muy largo y muy duro, con momentos de dudas e incertidumbre sin saber si iba a poder volver igual o no. Al final aquí estamos en una nueva oportunidad, una nueva ilusión como el primer día, luchando por mi sueño", añadió con la alegría de estar de vuelta a la selección tras la llamada de Luis de la Fuente.

El peor momento para Yeremy fue cuando su recuperación se torció. "Tienes un proceso, te dicen cómo va a ser todo, vas mejorando cada día y te pones contento pero me llegó la bacteria y fue como un puñetazo. Fue empezar de nuevo, operarme de nuevo, empezar con las muletas cuando ya el proceso que tenía en mente se cae y es empezar de cero".

Mikel Oyarzabal, junto a Yeremy Pino (d), celebra un gol con la selección. / EFE

Perderse la Eurocopa

El extremo del Villarreal fue parte del grupo de jugadores que conquistaron la Nations League 2023, pero no pudo acudir a la Eurocopa de Alemania que siguió con el orgullo de lo que consiguieron sus compañeros.

"No estar allí me dolió un poquito, no voy a negarlo, pero ver lo que han conseguido... Llevo con ellos mucho tiempo, desde que vino Luis (De la Fuente) siempre he estado ahí y es como una familia. Estuve en la llamada en larúa, hablé muchas veces con Luis, con Baena, con David (Raya) y con Álvaro (Morata) que me hicieron sentir parte del grupo aunque no estuviera. Me dieron muchos ánimos", recordó.

Yeremy Pino, este pasado lunes a su llegada a la concentración de Las Rozas con la selección española. / Pablo García / RFEF

A darlo todo en el presente

En el presente, dejada atrás su grave lesión, Yeremy ya disfruta de nuevo de la selección española con el orgullo de ganarse su vuelta y deseando volver a enfundarse la Roja.

"Venir a la selección es muy difícil, hay jugadores muy buenos. Cada día más porque cada temporada sale una nueva promesa y estoy muy contento de que Luis y el cuerpo técnico me den esta oportunidad. Quiero aprovecharla al máximo", concluyó el atacante canario del Submarino.