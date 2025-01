Así está el lío de la fecha del Real Sociedad-Villarreal

Acaba de arrancar el 2025 y el Villarreal CF puede verse envuelto en el primer jaleo del año. La saturación del calendario, en este mes de enero convertido en un auténtico embudo, puede afectarle de tal modo, que la visita a la Real Sociedad, contemplada para el lunes a las nueve de la noche, se adelante uno o incluso dos días. Encima, con un cambio que no sería oficial hasta después del sorteo de los octavos de la Copa del Rey, este miércoles a las 13.00 horas, al límite de lo permitido.

Estamos hablando de un mes inusualmente cargado. Como siempre, están programadas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports, además de dos eliminatorias de la Copa del Rey (dieciseisavos y octavos), la Supercopa de España... y, debido a los nuevos formatos de las competiciones europeas (no la Conference League, pero sí la Champions y la Europa League, con una liguilla que pasa de seis a ocho encuentros, disputándose esos dos extra este mes). De ahí el ingente rompecabezas.

Falta de previsión

LaLiga no ha resuelto con suficiente antelación un problema que se le avecinaba. Mantuvo el Real Sociedad-Villarreal en lunes, a sabiendas de que los donostiarras, este mes, afrontaba las dos últimas jornadas de la liguilla de la Europa League y que la teoría apuntaba a que iba a estar en los octavos de final de la Copa del Rey (viene de eliminar a la Ponferradina, de Primera Federación). Ahí es donde está el problema, que puede estallar según sea su adversario en esta próxima ronda, que se disputará a caballo del martes y el jueves de la semana que viene.

La Real Sociedad no quiere jugar tres partidos en ocho días, que, con la visita a la Lazio, serían cuatro entre los días 13 y 23 de este mes. Según se apunta desde San Sebastián, el club txuri-urdin ha pulsado a la patronal con el fin de tratar de adelantar el primer encuentro de esa secuencia, el del Villarreal, con el fin de tener algo más de margen... y descanso.

Y el Villarreal, ¿qué?

El Villarreal, desde que acabó de competir en 2024 (el 22 de diciembre, con aquel 2-5 en Leganés), se ha desempeñado (vacaciones, sesiones de entrenamientos, cargas de trabajo, metodología...) con la idea puesta en que su regreso a la competición sería el 13 de enero, al cabo de 22 días. Con todo, adelantar sustancialmente esa importante cita del Estadio Reale Arena (Anoeta), encima con tan poco tiempo de antelación, le supone un trastorno.

Eso por no hablar del problema logístico y del perjuicio que sufrirían los olvidados, aquellos aficionados groguets que habían comprado la entrada, habitaciones de hotel, pasajes de avión o tren (algunos, con el plus de haber solicitado permisos laborales)..., que no verán recompensado esos dispendios económicos ni el enfado por ver como se desmorona el plan.