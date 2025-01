Villarreal: El verdadero deseo de Marcelino en el mercado de invierno

El Villarreal CF regresa a la competición en LaLiga EA Sports al cabo de 22 días. Lo hará este lunes, 13 de enero del 2025, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Reale Arena, frente a la Real Sociedad.

Así ha sido la rueda de prensa previa de Marcelino García Toral.

Vacaciones

"Siempre van bien; a todos nos gustan, pero ya es pasado. Estamos muy centrados en el partido, jugamos el último partido de la jornada, contra un gran rival y en un escenario complicado"

Así está la plantilla

"A Terrats pensamos que aún le falta una semana: si todo va como esperamos, para la próxima jornada ya estará disponible. Y del resto de los lesionados, no hemos recuperado a ninguno. Yeremy Pino es baja por sanción y Bernat creemos que sí estará: ha estado con un proceso febril dos días y hoy se encontraba bastante mejor; quismos prevenir y estará disponible".

Así ve a la Real

"Va es estar en los lugares altos de la clasificación, tras un inicio de tempoarada irregular pero progresivamente ha ido a amás y aún irá a más. En 18 jornadas ha conseguido mantener la portería a cero en 10 y es el segundo menos goleado de la categoría, aunque a nivel realizador no ha sido muy preciso aunque tiene muchas llegadas. Es un equipo muy agresivo y esperamos un partido muy difícil. Ganar sería muy importante".

Tres semanas sin jugar

"Las fechas están así asignadas. Nos hubiera gustado tener un partido más la semana pasada, porque habría significado seguir en la Copa del Rey, así que tienes que adecuarte a la nueva situación. Un equipo que no compite entre semna, debe focalizar el trabajo en los entrenamiento. Y cuanto más nivel y competitividad haya, eso tiene un reflejo añadido y continuado en la competición".

¿Cómo afronta la baja de Yeremy Pino?

"Nos obliga a optimizar los recursos en ataque. Estamos recuperando a gente en la parcela defensiva tras haber estado antes muy condicionados, y ahora muy condicionados en ataque. Esto son rachas. Pepe está teniendo una muy positiva evolución, recuperaremos a Yeremy la semana que viene y el momento de Ayoze también está cerca".

Test en Anoeta

"Es muy complicado meterles goles. No vamos a tener muchas ocasiones de gol, porque es el equipo que menos concede en su área".

El cierre de la primera vuelta

"Lo veo con optimismo. Estoy contento con la actitud y la capacidad de los jugadores. Tienen ambición e ilusión, mostramos argumentos para competir en todos los partidos. Tenemos que mejorar una faceta del juego: los goles encajados. No podemos ser el segundo equipo más castigado para jugar por objetivos altos y potenciar nuedtro aspecto ofensivo. Debemos corregir y tener suerte con las lesiones".

Se le da bien San Sebastián

"En la Copa del Rey he perdido más de una vez. Ojalá mañana sigamos diciendo que no he perdido en Liga. Pero yo no pierdo, porque no juego: son los futbolistas. Esperemos jugar a nivel competitivo como el de la temporada pasado, cuando tuvimos mucho acierto".

El mercado de invierno

"Lo que el club considere, estará bien. Yo entreno a los jugadores que estén disponiles. Mi absoluta atención está en la Real. Los entrenadores etamos a expensas. Solo espero que acabe lo antes posible, porque así ya sabes como queda la plantilla confeccionados definitivamente. El club trabaja permanentemente, pero otro club puede venir a otro futbolista tuyo. Ya veremos lo que sucede: el 31 de enero ya hablaremos gustosamente del tema y diré todo lo que pienso".

La polémica del horarios

"Lo entiendo absolutamente. No me parece lógico que dos equipos que jueguen el jueves, uno haya jugado el viernes y otro aún no. No sé si no acertamos la tecla del ordenador o qué, pero son situaciones fácilmente evitables. A nosotros no nos afecta, pero es lógico que ellos, poniéndonos en su lugar, digan que no es lógico. Encima con un equipo, la Real, que además tiene Europa League. Es todo menos dificil de lo que es".

¿Cómo ve a Etta Eyong?

"Es un finalizador, intuitivo en el área y certero en la definición. Es potente, es un delantero más de área".