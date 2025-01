Roig Negueroles se moja sobre el caso Dani Olmo: "Hay unas normas y tienen que ser para todos"

Sin pelos en la lengua. El consejero delegado del Villarreal CF repasó la actualidad del Submarino en la previa del duelo ante la Real Sociedad. Respecto al mercado de fichajes y a la posible llegada de Rafa Marín no dio pistas pero si confirmó que habrá incorporaciones: "Ya veremos, tenemos dos plazas libre y tenemos capacidad. Vamos a intentar mejorar el equipo donde pensemos que podemos hacerlo. Ya veremos los próximos días", insistió.

Las lesiones en la parte delantera obligan a mover ficha: "No estamos teniendo suerte. Ilias era un jugador muy importante para nosotros y estaba jugando muy bien. Seguramente intentemos incorporar a alguien en la parte ofensiva.

Además, apuntó que Baena se queda, mínimo, hasta verano. "En el mercado invernal es muy difícil que se vaya Baena. La gente del Villarreal puede estar tranquila porque va a continuar".

Caso Dani Olmo

Por otro lado, se mostró sincero sobre el caso Dani Olmo en la primera opinión pública del club: "Hay unas normas y las normas tienen que ser para todos. Al que no le guste las normas que proponga a la Liga cambiarlas y si no, creo que hay que acatarlas y respetarlas. No tiene que haber organismos fuera del fútbol que puedan dirigir el fútbol, eso me parece muy peligroso que haya estamentos o el gobierno que sea capaz de decidir cosas que no tiene que decidir".

En ese sentido, detacó que "entonces cada uno podemos hacer lo que nos de la gana y ya está". Si la mayoría de clubs están de acuerdo hay que respetarlo".

Con todo en Liga

Tras la dura eliminación en Copa, reconoció que fue un palo y que deben centrarse en Liga: "Caímos contra un Segunda RFEF y justamente porque fueron mejores que nosotros, teníamos ilusión esta Copa porque no jugamos competición europea y fue una decepción pero hay que seguir en Liga y intentar estar lo más arriba posible".