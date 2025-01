Informe | Cuestión central en el Villarreal... a la espera incorporar a Rafa Marín

Buscando, buscando, pero not found. Como si fuera una investigación en un thriller, el Villarreal tiene una cuestión central y su inspector Marcelino García Toral intenta encontrar, a la espera de Rafa Marín, una pareja estable que rompa la sangría defensiva, sin éxito hasta el momento.

El último experimento, y quizás un mensaje a la plantilla, fue la sorprendente apuesta ante la Real Sociedad de Willy Kambwala, quién apuntaba a salir en este mercado invernal, y Juan Foyth, habituado a jugar más de lateral pero que tiene dotes para ejercer en la retaguardia. El asturiano movió el árbol y no salió del todo mal, pero no fue suficiente para poner el cerrojo en la portería amarilla, que ha encajado 31 goles en la primera vuelta y solo ha mantenido la portería a cero en un partido. Además, ya han sido seis futbolistas los que han ocupado dicha posición.

Logan, presente y futuro

El Villarreal hizo una fuerte inversión en verano y Logan Costa es el fijo en la zaga, a pesar de no jugar en el Reale Arena. El caboverdiano acabó el año con problemas físicos y no estuvo a su mejor nivel, pero ha mostrado su imponente potencial y está llamado a ser el líder de la defensa. Fuerte, rápido y con buena salida de balón, tiene las condiciones para marcar diferencias aunque también está en un proceso de adaptación a la Liga y a ciertos matices tácticos en el Submarino. Ha jugado 13 partidos como titular en Liga y muchos de ellos en el perfil izquierdo, que no es su zona preferida. Con la hipotética llegada de Rafa Marín, podría volver al perfil diestro.

Logan Costa disputa el balón ante Trejo. / MANOLO NEBOT

Bailly, sin regularidad

Sobre el papel, Eric Bailly iba a ser el acompañante de Logan, pero los problemas físicos del costamarfileño le han dejado más tiempo en el dique seco que en verde. Empezó siendo titular pero quedó señalado ante el Betis y fue sustituido al descanso. Desde entonces no ha jugado. Termina contrato el próximo mes de junio y tiene el desafío de volver a sentirse importante en la segunda parte del curso.

Albiol, siempre Albiol

Da igual que pasen las temporadas. El capitán del Submarino, a sus 39 años, sigue tirando del carro y ha jugado mucho más de lo esperado, aportando veteranía y liderazgo, a pesar de que físicamente ya no está en su prime y sufre especialmente cuando se mide delanteros rápidos y le buscan su espalda. Ha sido titular en 13 partidos disputando 1202 minutos o en el dúo más habitual: Albiol-Costa.

Kambwala, todavía verde

A sus 20 años, Willy Kambwala no ha tenido excesivas oportunidades en su primera experiencia en el Submarino. El club realizó una fuerte inversión por el exjugador del Manchester United y también se encuentra en un periodo de adaptación. Sus condiciones físicas son bestiales y se adecuan a lo que pide el fútbol actual, pero su juventud le juega malas pasadas, como por ejemplo la expulsión ante el Rayo Vallecano. Ante la Real Sociedad fue la gran sorpresa y estuvo a un nivel óptimo. Apuntaba a salir cedido en este mercado de invierno para foguearse, a ser posible en un equipo de Primera. Solo ha jugado tres partidos de Liga como titular en la primera vuelta.

Sevilla - Villareal / José Manuel Vidal

Pau Navarro, gran sensación

El canterano de Vilavella ha irrumpido en la élite jugando a un excelente nivel y mostrando polivalencia. Puede jugar perfectamente de central aunque su posición favorita es el lateral derecho. Inteligente y con buena colocación, es otra de las perlas de la factoría grogueta. En proceso de seguir mejorando pero claramente en dinámica de primer equipo. Ha participado en cuatro partidos en Liga, dos de ellos titular, con 337 minutos. Un valor de futuro con los valores de la casa.

El regreso de Foyth

Después de un año fuera por lesión, el regreso de Juan Foyth fue una gran noticia para el Villarreal. Habituado a jugar de lateral, pero el fantástico nivel de Kiko Femenía puede mover su cromo a la defensa. Inició su carrera en la retaguardia y fue titular ante la Real Sociedad. En su mejor nivel, probablemente sea el mejor defensa dek Submarino, pero todavía está lejos de ser ese Foyth que secó a los extremos del Manchester United, de la Juventus o el Bayern de Múnich y que suscitó el interés del FC Barcelona, entre 2021 y 2023. Su vuelta, un alivio para Marcelino.

Rafa Marín. / AGENCIAS

Pendientes de Rafa Marín

Así se encuentra la situación del Villarreal en la zaga a espera de la posible incorporación de Rafa Marín. La entidad amarilla continúa en negociaciones con el Nápoles, como informó Mediterráneo, pero el cuadro napolitano no tiene prisa y juega con el tiempo. La llegada del exjugador del Real Madrid aumentaría la competencia y en principio compartiría titularidad con Logan Costa.

Tras este análisis, el objetivo y la obsesión del Submarino en esta segunda vuelta es cortar de raíz los problemas defensivos y ser un equipo más solvente para conseguir el objetivo de volver a Europa. Un problema central a resolver en lo que resta de campeonato.