Giro de 180 grados en el nuevo destino de Álex Forés: Del Zaragoza al...

El Villarreal B no da por cerrado el capítulo de entradas y de salidas en su plantilla en esta ventana.

Hasta la fecha se ha confirmado la llegada del delantero hispano-búlgaro Slavy (cedido por el Eibar) y la salida del extremo almeriense Fabio Blanco (Marítimo, de Madeira). Esos son los primeros movimientos... pero no los últimos, porque se está tanteando el mercado, a la vez que no se descarta alguna salida más de futbolistas que no gozan de oportunidades.

Álex Forés, celebrando un gol la pasada temporada en La Cerámica, junto a Ilias Akhomach. / VILLARREAL CF

El hombre del momento

Respecto a la situación del delantero valenciano Álex Forés, pretendido por un montón de clubs, el pasado domingo disputó sus primeros minutos de esta temporada con el filial, regresando de una lesión de ocho meses.

Después de no llegar a un acuerdo con el Zaragoza, ahora el Levante se postula como principal destino, en parte por el cambio de idea del futbolista, motivado por cuestiones personales. Mientras se concreta su cesión, Forés está centrado en mejorar su estado de forma en los entrenamientos y en los partidos, después de participar en un cuarto de hora en Fuenlabrada (0-0). Así dejaba atrás la grave lesión en la tibia derecha que sufrió el 12 de mayo del 2024, en un partido contra el Amorebieta.

Cita frente al líder

Por su parte, el equipo trabaja cara al compromiso del domingo contra el líder Antequera, en lo que supone el primer encuentro de la segunda vuelta, a partir de las 15.30 horas en el Mini Estadi. Miguel Álvarez tendrá la baja de Alassane Diatta, por sanción. El Villarreal marcha 10º con 25 puntos (ha empatado en 10 de las 19 jornadas), a 11 de los malagueños pero a apenas dos del Atlético B, que cierra la zona de play-off.