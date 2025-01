Pape Gueye (Villarreal): «Para jugar bien es importante...»

Cada vez más asentado y centrado, Pape Gueye conquista la confianza de Marcelino García en el Villarreal CF. Del internacional senegalés se puede afirmar ya que forma parte de la guardia pretoriana del asturiano.

Gueye, por otro lado, es un ejemplo de integración: «Para jugar bien es importante hablar el idioma del país». Frase que, pronunciada en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, supone toda una declaración de intenciones. «Es, además, un tema de respeto», ahondó.

El centrocampista nacido en Francia pero internacional con Senegal aseveró que se ha tomado mucho interés en hablar español, algo que hace ya con fluidez, porque cree que es crucial para un óptimo rendimiento, pero también porque lo entiende como una cuestión de adaptación.

Las sensaciones

«Me siento muy bien, me ayuda el míster y el equipo, estoy bien», dijo. «Ahora debo ayudar más en goles y asistencias», manifestó en una comparecencia en la que se le preguntó por las muchas posiciones en las que lo alinea Marcelino: «Para mí, lo más importante es que puedo ayudar al equipo; cuando hablo con él, le digo que puedo jugar de lo que necesite». «Lo más importante es que me siento bien, estoy bien físicamente y espero continuar así», reiteró. «En el tema de los goles estoy cerca, por lo que después de los entrenamientos me quiero quedar para mejorar», añadió.

El futbolista nacionalizado senegalés, que estuvo cuatro meses en el Sevilla en el 2023, llegó el último verano al Submarino, un lugar en el que, aseguró, que estaba convencido de que iba a estar a gusto y en el que iba a progresar.

«El Villarreal es un gran club, un club familiar», reseñó. «Conozco a Marcelino y es un gran entrenador del que aprendo mucho», profundizó. «Quiero progresar, soy joven y sé que, si trabajo bien, voy a estar bien», incidió. «Estoy muy feliz de estar aquí: todo el mundo está contento conmigo, y yo espero seguir así», apuntó.

Menos castigado

Uno de los aspectos en los que ha mejorado, es en que ahora le sacan menos tarjetas. «Es muy diferente la liga y los árbitros de Francia y España; ahora conozco LaLiga y debo tener cuidado», expuso. «En Francia hay jugadores como yo, muy fuertes, pero aquí menos, así que debo tener cuidado», admitió.

Lo que se avecina

Gueye sostuvo que deben ser ambiciosos en la segunda vuelta y tratar de clasificarse para la Champions (el Villarreal es quinto a seis puntos del Athletic Club) y apuntó que ganar al Mallorca (lunes 20 de enero del 2025, a las 21.00 horas, en el Estadio de la Cerámica), con el que están igualados, debe ser el kilómetro cero: «El Mallorca es un buen equipo al que necesitamos ganar». «Empieza la segunda parte de la temporada», recordó. «Debemos ganar los partidos para poder llegar a la Champions, pero creo que estamos bien y con opciones de hacerlo», reiteró el centrocampista.

«Sabemos que tenemos que ganar muchos partidos: tenemos claro que tenemos que vencer los partidos en casa y sumar los máximos puntos posibles. Como he dicho, queremos estar en la Champions: sabemos que es difícil, pero podemos hacerlo», añadió.

Del equipo balear opinó que es «un rival muy complicado». «Va a ser una final», rubricó. «Quedan 19 partidos y tenemos que ganar todos los que podamos; y más contra rivales directos», explicó. «Debemos ganar a los rivales que están cerca de nosotros, pero no es fácil: es una liga complicada», apuntó.

Así ve a Barry

Preguntado por la evolución del delantero francés Thierno Barry, Gueye apuntó que «es un jugador joven, tiene mucho talento y calidad». «Escucha mucho y quiere aprender», profundizó. «Estoy feliz por él: está muy contento de que estar aquí y debemos ayudarle a crecer», concluyó el senegalés, campeón de la Copa Africana de Naciones en Camerún 2021.

