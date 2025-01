Marcelino analiza la situación del Submarino, de Terrats, el horario y el Mallorca

Tranquilo y con la máxima confianza en su equipo. Así se mostró Marcelino García Toral en la previa del Villarreal-Mallorca. En una temporada marcada por las numerosas lesiones, el asturiano respira porque recupera hombres importantes arriba y confirma que Conde no está para ser titular: "Ramón, Nico y Ayoze van a estar. Creemos que a Diego aún le falta un poquito pero está próximo para competir. Es una buena noticia recuperar efectivos en la zona ofensiva del campo. Atrás hemos ido recuperando y tenemos a todos prácticamente disponibles", apuntó.

Sobre el Mallorca, apuntó que "está haciendo una gran temporada". "Es un equipo que ha ganado cinco partidos fuera de casa, la mitad de los puntos sumados, sabemos que va a ser un rival complicado. Jugamos en casa, empezamos la segunda vuelta y tenemos que ser muy consistentes aquí. Llevamos tres partidos sin ganar aquí y queremos dar una alegría a la afición con los tres puntos", afirmó.

Imagen del entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / GABRIEL UTIEL

Las segundas vueltas, más complicadas

A su vez, señaló "que las segundas vueltas suelen ser más complicadas porque cada vez quedan menos opciones para conseguir los objetivos". El Leganés ganó al Atleti pero ya lo hizo ante el Barcelona. Hay que respetar a los rivales. A los directos no les hemos ganado pero creo que en algunos partidos no fue del todo justo. Y a nivel defensivo según el xG somos el equipo más penalizado, hay que ser más consistentes".

¿Foyth y Logan atrás?

Una de las incógnitas es saber cuál será la pareja: "Puede haber algún cambio. El partido es diferente al de San Sebastián pero creo que defendimos bien. No le concedimos prácticamente ninguna ocasión de gol. En general estuvimos muy sólidos y no permitimos nada a la Real Sociedad, tenemos que ser fuertes en los bloqueos de los tiros, este equipo es solidario y debemos dar un plus en el duelo. En casa tenemos que encajar menos, esta primera vuelta en cuanto a goles recibidos tenemos que modificar ese dato.

Confianza en los suyos

A pesar de la última racha, sigue confiando plenamente en su equipo: "Creemos en los jugadores que tenemos y en su actitud, hemos tenido una racha peor, pero lo importante es que tenemos una buena plantilla y hemos recuperado a gran parte de la plantilla, sabemos lo que hemos hecho bien".

Foyth: ¿nuevo central este curso?

"Ya veremos, es un jugador muy bueno que ha demostrado un nivel muy alto, con un año lesionado, con muchas circunstancias adversas, podemos utilizarlo tanto de lateral como de central, sus prestaciones el otro día fueron muy buenas, por su perfil nos viene bien, tiene carácter ganador, transmite ambición, creo que tiene muchos valores y antes era un jugador muy importante

Horario malo

El partido se disputará este lunes a las 21.00 horas, una fecha y un horario que Marcelino acepta, pero considera que perjudica a los aficionados, y que su equipo repite por segunda semana consecutiva.

"El inconveniente grande es para la afición, en enero jugar a las 21 en San Sebastián con dos o tres grados es complicado. Aquí no habrá muchos más, es el horario más incómodo para la afición, no es lo mismo jugar el viernes que tienes el sábado libre, en cambio el lunes hay que ir al colegio y a trabajar. Es algo que incomoda a la afición, es un horario castigador, pero no hay excusas. Si me dieran a elegir, sería sábado o domingo, tampoco eligiría las 14.00 pero no hay excusas y tenemos que jugar 90 minutos al máximo nivel", subrayó.

Situación de Terrats

"Los que no tengan ninguna duda es que Ramón está al 100% con el Villarreal. Es un chico trabajador, honesto, extraordinario compañero y con unas grandes condiciones futbolísticas, si no hubiera tenido la lesión hubiera jugado más. Además los jugadores del centro del campo están jugando a un gran nivel. Actuó como buen padre, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero yo se que no hay ningún problema ni con Ramón ni con su padre, estamos muy contentos con su actitud y además lo estuvimos hablando, no le doy la más mínima importancia, todo lo contrario, quiere lo mejor para sus hijos. El entrenador siempre tiene que decidir y eso es lo que más me duele de la profesión, pero hay que tomar decisiones"