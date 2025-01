No hay mejor consejo que aquel que te puede dar tu ídolo. Una persona que ha alcanzado lo que tú sueñas con conseguir algún día. Esa valiosa recompensa se llevaron los cadetes e infantiles del Villarreal CF por haber levantado el título liguero la pasada campaña.

Los coordinadores de fútbol base les congregaron en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica para llevar a cabo un acto especial de celebración por los éxitos del pasado curso, ya que la FFCV había enviado los trofeos al Villarreal CF. El broche a la jornada la pondrían Pau Navarro y Pau Cabanes, dos jóvenes talentos forjados en la Cantera Grogueta, que han irrumpido con fuerza en el primer equipo al convencer al siempre exigente Marcelino García Toral.

Durante la sesión, los Pau tomaron la palabra y brindaron consejo a las decenas de jóvenes talentos que escuchaban con atención a los cracks del Submarino. “Llevo 11 años aquí. He pasado por las mismas etapas que vosotros y he vivido vuestras experiencias: hay que ser paciente y disfrutar del camino”, les recomienda Pau Navarro.

Pau Navarro y Pau Cabanes, ejemplo e inspiración para los futuros talentos del Villarreal / VILLARREAL CF

No todo fue un camino de rosas

En la misma línea, Pau Cabanes subraya la importancia de no precipitar el proceso de aprendizaje: “Me costó un poco adaptarme en algunas etapas: no todo fue fácil, ni mucho menos. La clave es tener paciencia, gestionar los momentos difíciles en los que tienes compañeros por delante y seguir trabajando con confianza”.

Al igual que los canteranos actuales, tanto el defensa como el extremo ganaron títulos importantes en la etapa infantil-cadete. “Fueron campeonatos que recuerdo con cariño, pero también hubo una temporada en la que me quedé un poco atrás en cuanto a crecimiento y jugué pocos minutos. Coincidió con la pandemia, aproveché el confinamiento para volver con más motivación y ganarme un sitio en el equipo”, explica Navarro.

El entorno familiar es otro de los factores de éxito que impulsan a un jugador a llegar a la élite. “Mis padres nunca me han metido ninguna presión por el fútbol. Lo agradezco mucho. Para ellos, lo importante es que siguiera estudiando y fuera consistente en el plano académico”, confiesa el de la Vilavella.

El espaldarazo

Tanto el defensa como el atacante podían sentir lo que estaban viviendo los cadetes y los infantiles groguets. Ninguno se veía alcanzando el fútbol profesional a estas alturas. “Sentí por primera vez que podía ser jugador esta pretemporada. Cuando me citó Marcelino, me di cuenta de que realmente no estaba tan lejos. Poco a poco, empecé a ir a convocatorias y a estar en esa dinámica”, señala el burrianense, que culmina el encuentro lanzando un consejo para los jóvenes talentos de la Cantera Grogueta. “Mi consejo es que no os precipitéis y que vayáis paso a paso. Que viváis el día a día, con los pies en el presente. Tienes que fluir... y que venga lo que venga. No olvidéis que estar en esta cantera es increíble”.

La jornada concluyó con una foto de familia de ambos equipos con ambos futbolistas en dinámica del primer equipo. Una inspiración para ellos. El ejemplo de dos talentos de nuestra provincia que han llegado a la élite del fútbol español tras muchos años de formación en las categorías inferiores del Villarreal CF.