Yeremy, un capitán en la sombra del Villarreal

Estrenó capitanía ante el Rayo Vallecano y viajó a Anoeta a pesar de no jugar. ¿Quién puede decir que ha sido capitán a los 22 años? Muy pocos jugadores de élite y Yeremy Pino es uno de los elegidos. El extremo del Villarreal ha madurado a marchas avanzadas y se ha convertido en un jugador muy importante en el Submarino, como demostró en el bonito gesto de viajar a San Sebastián a pesar de no jugar por sanción de amarillas.

En su corta pero intensa carrera, Yeremy ha vivido la cara más feliz y la más cruel del fútbol. De ser titular en la final de la Europa League el año de su debut y levantar el título con solo 19 años:«Ha sido el mejor momento de mi carrera. Ese y ganar la Nations League», comentaba en una entrevista en el Podcast de Listen2Inspire.

Yeremy Pino, ante el Rayo, con el brazalete. / EFE

Relata cómo fue su lesión

Del éxito al palo del pasado curso, cuando se rompió los ligamento cruzado de la rodilla izquierda:«El primer día de entrenamiento con Marcelino me rompo la rodilla. No me lo creía porque estaba bien. El día siguiente fui a entrenar, hice un gesto y se me fue todo. Me dieron la noticia y tuve que aceptarla»y recuerda como una bacteria le obligó a volver a pasar por el quirófano: «Fue un palo pero la segunda operación que me limpiaron fue muy rápido. Teníamos previstos 10 meses. Ahora valoras mucho más las cosas:subir las escaleras y no depender de nadie, las concentraciones, los entrenes...».

Lo de Ter Stegen y Carvajal

No solo ha tenido que lidiar con la dificultad de recuperar su mejor versión, si no que afrontó dos contratiempos que le afectaron mentalmente, como fueron las graves lesiones de Ter Stegen y de Dani Carvajal. Dos desafortunadas acciones lo convirtieron en objeto de numerosas críticas en redes sociales: «Me afectó, la de Ter Stegen me costó aceptarla. Y Carvajal he estado con él tres años en la selección, siempre se ha portado bien conmigo. Da rabia porque fue en el minuto 93. Lloré las dos veces y me disculpé. Recibí muchas críticas y lo pasé mal, pero Carvajal me dio todo su apoyo y me ayudó».

Sin suerte para el gol en Liga

En lo futbolístico, fue cogiendo ritmo de forma paulatina y las lesiones de Nicolas Pepe y Ilias Akhomach le dieron las llaves de la banda derecha. Lo extraño, viendo la cantidad de ocasiones que ha tenido y el gran olfato goleador que posee, fue autor de un póker en Primera División, todavía se le resiste el tanto en Liga y parece negado de cara a puerta. Ante el Barcelona le anularon un golazo, ante el Girona se topó con el palo y se resbaló cuando lo tenía todo para marcar, ante el Athletic y el Rayo tanto Julen como Batalla hicieron dos paradones... y frente al Betis Sabaly le sacó el gol bajo palos.

A más esta temporada

Sin embargo, Yeremy Pino ha gestionado estos momentos con una poderosa fuerza mental y ha mejorado el rendimiento en las últimas jornadas, siendo protagonista principal ante el Leganés, provocando el penalti del 1-1, la expulsión y dando la asistencia del 2-3 a Barry. «Me siento bien al espacio y asociándome. Con Gerard, Ayoze o Baena hacer una pared es como si estás en el parque. No soy tan reagateador como la gente creía, soy más de desparpajo y asociarme».

Elogios a Marcelino

Por último valoró el papel de Marcelino: «Desde que llegó cambió nuestra mentalidad porque estábamos con un bajón. Por ejemplo Santi Comesaña. El cambió que dio fue brutal. O Kiko Femenía. Exprime saca lo mejor de ti, y al final eso es bueno para el colectivo. Con Marcelino vamos a estar arriba y queremos llegar a Champions», finalizó el canario, muy maduro a pesar de tener solo 22 años y consciente de que tiene un rol importante tanto dentro como fuera del terreno de juego. A empezar el 2025 con buen pie. n