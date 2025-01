Marcelino: "La cuarta plaza es una ilusión en la que hay que luchar hasta el final"

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, destacó el partidazo ante el Mallorca con una primera parte sobresaliente que resolvió el encuentro.

Valoración del triunfo

"Empezamos bien el partido, en todas las fases del juego, y después tuvimos 10 minutos muy estelares, muy precisos. Yo creo que el primer tiempo fue muy bueno en todos los aspectos, tuvimos mucha precisión, hubo jugadores que estuvieron a un nivel de brillantez muy alto, jugamos muy bien como colectivo, estuvimos presentes tanto en ataque como en defensa, en posiciones ofensivas y defensivas. Al final, es el primer tiempo deseado, sabiendo que es muy difícil que tengamos este nivel de eficacia, sobre todo en esta fase de 10 minutos. Estoy muy feliz, terminamos el partido sin encajar goles, algo que debemos repetir en más ocasiones. Estoy muy contento por la victoria, jugamos contra un rival directo, por el resultado, por el juego y por el nivel competitivo que mostró el equipo sin balón, estuvimos muy bien en San Sebastián, y es algo que debemos repetir".

Qué le ha gustado más

"Bueno, mira, les decía al principio a los jugadores, antes de comenzar, que esto puede ser casualidad, como quién dice, pero en el partido anterior que tuvimos a puerta cero aquí en casa, también metimos tres goles, y hoy metimos cuatro. Estábamos mirando desde todo el año 2024, y solo hubo un partido en el que no metimos goles aquí en casa. Todos los jugadores, tanto de la temporada pasada como de esta. Lo que indica que si aumentamos nuestra eficacia atrás, vamos a sumar muchísimo más. Y esa mentalidad tenemos que tener, ser constantes y repetirla continuamente aquí en nuestro estadio, porque eso nos va a ayudar a sumar mucho. Y para estar arriba en la tabla, tienes que sumar mucho en casa. Nosotros, en la primera vuelta, sumamos solo trece puntos de 27. Son números que, para estar arriba, son escasos, muy escasos. En la segunda vuelta, tenemos diez partidos en casa, bueno, después de este, ya nueve, pero hoy sumamos tres, así que, bueno, tenemos que mejorar esos números, pero además estoy convencido de que tenemos capacidad para ello. Hoy creo que nos sirvió como un punto de partida importante y a partir de aquí tenemos que ser constantes".

Vendaval ofensivo

"Casi no me daba tiempo a pensar, me daba tiempo a disfrutar, porque además creo que metimos goles muy bonitos, jugadas muy rápidas, precisas, poblando el área con muchísima gente. Fue bonito, pero bueno, era una oleada, parecía casi un entrenamiento de oleadas, donde además estábamos, repito, súper precisos. Pero bueno, sé que estos futbolistas tienen mucha capacidad, y si se unen como hoy, todos los jugadores de ataque, con la precisión que tenían y la brillantez con la que jugaron en ese primer tiempo, todos ellos, pues bueno, puede salir lo que nos salió hoy. Yo creo, sinceramente, que vistas las jugadas, me parece mucho más mérito nuestro que demérito del rival, porque es difícil contrarrestar esa velocidad, esa precisión y la llegada con tantos futbolistas al área".

Puntos importantes por el objetivo

"Yo creo que la cuarta plaza es una ilusión que tenemos que luchar hasta el final. Y el objetivo es, desde el principio, querer entrar en Europa, que es un sitio que el Villarreal, en todas las últimas temporadas, ha ocupado en más ocasiones. El inicio de la segunda vuelta hoy ha sido muy bueno. Y, bueno, hay que tener en cuenta que cuando comienza la segunda parte del campeonato, todo se hace más difícil. Vimos que en esta jornada, como la mayoría de los equipos de la parte baja de la tabla, ganaron todos. Y a rivales muy complicados. Queda mucha liga, mucha. Y, bueno, nosotros, mirando hacia nosotros, creo que hay dos factores determinantes para estar arriba, que son disminuir el número de goles encajados. Y, como dije antes, tener más suerte con las lesiones de lo que hemos tenido en esta primera vuelta. Y, sobre todo, en el mes de diciembre, donde hemos sido muy castigados".

Gerard Moreno

"Gerard Moreno, a este nivel, es un jugador que ofrece el rendimiento que tiene. Ojalá pueda tener la suerte de ser capaz de dominar las situaciones de lesión, para que no las tenga y se le permita tener continuidad. Y lo importante es que nosotros, durante el mes de diciembre, no teníamos delanteros. Pape jugó muchos partidos de delantero porque Gerard venía de una lesión muy larga, y en un partido contra el Alavés nos lesionaron a Ilias para todo el año, Pepe y Ayoze, que eran tres de los cuatro jugadores que venían jugando habitualmente. Y hoy, pues bueno, Ayoze tuvo una reaparición muy corta, y los demás aparecieron hoy en el campo. Yeremi venía de una lesión muy larga, y vemos que también va adquiriendo su nivel de forma progresivamente, demostrando lo que es, un jugador internacional. Entonces, bueno, si estos futbolistas son más capaces de tener continuidad, va a aumentar el rendimiento del equipo, es obvio. Y atrás también jugamos, sobre todo en el mes de diciembre, con jugadores tocados. No lo dijimos en su momento y tampoco queríamos buscar excusas. Ahora que ha pasado, podemos decir que en diciembre, no solo los resultados, sino las circunstancias en las que se dio, fueron tremendamente complicadas para nosotros. También había jugadores que estaban jugando para beneficiar al equipo, pero sabíamos que estaban mermados por diferentes situacio

Mercado

"Bueno, el club tiene que... Yo creo que las conclusiones no se hacen por un partido. Se hacen por 19, que son los que han pasado en la primera parte de la competición. Esos 19 partidos son los que nos deben llevar a las conclusiones. Y siempre hay que también ponerse en la situación difícil que vivimos. Siempre podemos pensar, ojalá no ocurra, pero ¿qué pasa si te ocurren unas circunstancias similares en abril o mayo, a las que tuvimos que convivir en diciembre? Yo creo que tenemos que intentar evitarlo, nosotros con el entrenamiento, los futbolistas con su trabajo, con su recuperación, con su descanso, con todo, pero hay momentos en los que la suerte te viene... Tampoco es suerte, sino las circunstancias, la propia competición, te castiga en exceso. Y tenemos que ser previsores y buscar soluciones por si esas circunstancias se dan. Y si no se dan, la competitividad es para mí la reina del rendimiento. Cuanta más competitividad tenemos, seguro que seremos capaces de rendir más, porque todos los jugadores quieren jugar. Nosotros intentaremos ser justos, pues es muy difícil, pero para tener y ver partidos como el de hoy, es más sencillo si estamos en disposición, con posibilidades, que no, por ejemplo, como en San Sebastián, que estuvimos mal en partidos anteriores".

Por fin casi todos disponibles

"A ver, no la tenemos completa porque nos falta Ilias. Cuando teníamos a todos ellos, nos faltaba Gerard. Y después, también, la adaptación de los creadores que necesitamos lleva tiempo. Bueno, pero llega un día, como aquel, en el que caen tres. Nosotros tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores que tenemos. Y ojalá seamos capaces, con las cargas de entrenamiento, de prevenir. Pero lo cierto es que tenemos unos jugadores con un historial de lesiones que debemos analizar fríamente. Bueno, yo creo que si tenemos a toda la plantilla disponible, lucharemos por lo más alto. Porque tenemos muy buenos jugadores. Y tenemos un buen grupo. Tienen aptitud, y tienen trabajo, y tienen ganas de ganar. Pero, si fuera adivino, me dedicaría a otra cosa. Nos dedicamos a entrenar. Y, bueno, nunca puedes predecir qué te va a deparar el futuro. Son situaciones favorables o otras menos".