Marcelino, tras el Villarreal-Mallorca: "La cuarta plaza es una ilusión y queremos lucharlo"

Marcelino, tras la goleada ante el Mallorca, se mostró muy satisfecho. Estas fueron las declaraciones del técnico asturiano, eufórico tras el 4-0 ante un rival directo.

"El primer tiempo fue buenísimo. Hubo jugadores a un nivel de brillantez. Estuvimos brillantes en ataque y en defensa. Fue el primer tiempo deseado. Acabamos el partido sin encajar goles, algo que debemos repetir. Muy contento por la victoria, por el resultado, por el juego y por el nivel competitivo"

Objetivo mejoría en casa

"Para estar arriba hay que sumar muchos puntos en casa. En la primera vuelta sumamos 13 de 27. Son números, pero tenemos 10 partidos en casa por delante. Tenemos capacidad para mejorar y ser constantes.

¿Qué has pensado en esos siete minutos?

"Casi no me daba tiempo a pensar, solo a disfrutar. Metimos goles muy bonitos, con jugadas rápidas, precisas y poblando el área con mucha gente. Fue espectacular. Era como una oleada. El segundo gol fue una preciosidad. Estos jugadores tienen mucha capacidad, y cuando se unen como hoy, generan maravillas. Vistas las jugadas, me parece más mérito nuestro que demérito del rival.

Lucha por la Champions

"La cuarta plaza es una ilusión, y queremos luchar hasta el final. Desde el principio queremos entrar en Europa. El inicio de la segunda vuelta ha sido muy bueno. Cuando empieza esta etapa del campeonato todo es más difícil. Ganar fuera de casa en la segunda vuelta es mucho más complicado".

"Si está a este nivel, ofrece el rendimiento que tiene. Ojalá tenga suerte y, entre todos, seamos capaces de gestionar sus situaciones para que mantenga continuidad. Lo importante es que, como decía antes (aunque no quiero ser pesado), que en en diciembre tuvimos partidos sin delantero. Pape jugó muchos partidos en esa posición. Contra el Alavés se lesionaron Pepe, Ilias y Ayoze. Ayoze tuvo una reaparición muy breve. Yeremy venía de una lesión larga y, aun así, está demostrando que es un jugador internacional".

¿Es necesario acudir al mercado?

"Las conclusiones no se toman por un partido, sino por 19. Esos son los partidos que tienen que llevarnos a las conclusiones. Siempre podemos pensar –y ojalá no ocurra–, pero si nos pasa lo mismo en mayo que en diciembre, debemos intentar evitarlo. Nosotros, desde el entrenamiento, tenemos que ser previsores. Para mí, la competitividad es la clave del rendimiento".