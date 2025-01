El Nápoles aplaza la cesión de Rafa Marín al Villarreal

Rafa Marín contaba los días que faltaban para viajar a España y ponerse a las órdenes de Marcelino García Toral en el Villarreal. Tanto el central español como su club de origen, el Nápoles, tenían apalabrada y acordada su cesión al Submarino hasta final de temporada, pero lo que sucede durante los mercados de fichajes es siempre imprevisible y un día lo tienes hecho con un equipo y, al siguiente, todo se rompe. No es, de momento, una decisión definitiva pero el club italiano sí ha aplazado la llegada de Rafa Marín al seno de la entidad de la Plana Baixa hasta que no encuentre otro defensa.

Y todo porque su elegido, Danilo, veterano jugador de la Juventus, habría decidido regresar a su país para jugar en el Flamengo y no ponerse a las órdenes del club napolitano como parecía. En este sentido, el Nápoles sigue buscando a un jugador que refuerce su parcela defensiva y hasta que no lo encuentre, pese a tener pactados los términos de la cesión de Rafa Marín al Submarino hasta junio de 2025, no la quiere hacer efectiva.

Rafa Marín. / AGENCIAS

Eso sí, no es que el Villarreal vaya a esperar hasta el último momento ya que esta ventana de fichajes cierra el próximo lunes 3 de febrero a las 23.59 horas, por lo que desde la dirección deportiva del club amarillo se barajan varias alternativas, igual que para la figura de un extremo polivalente que también quiere Marcelino para reforzar el ataque en caso de que alguno de sus actuales jugadores volviera a caer lesionado.

Cesión de Carlo Adriano

Aunque de momento no ha habido llegadas en el Villarreal, sí que se han dado salidas. Y la última ha sido la de Carlo Adriano, que jugará cedido en el Mirandés hasta final de temporada. El futbolista de Vila-real sumó en las últimas dos campañas 71 partidos en Segunda y regresa ahora a esta categoría tras recuperarse de la lesión de ligamentos cruzados de su rodilla derecha. El vila-realense, que está considerado como uno de los jugadores más prometedores de la cantera, venía siendo un habitual en los entrenamientos del primer equipo, llegando a debutar en la temporada 2021/22.