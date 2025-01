El Villarreal, con toda la artillería pesada para visitar el Metropolitano

El Villarreal CF vivió el pasado lunes contra el Real Mallorca en el Estadio de la Cerámica una noche para el recuerdo. En apenas siete minutos el Submarino se deshizo de un rival directo en su lucha por los puestos europeos y lo hizo con un recital de goles. El conjunto que dirige Marcelino García Toral hizo gala de ser el tercer equipo más efectivo de Primera División y superó con relativa comodidad a un Mallorca que sufrió en primera persona el vendaval groguet.

Ese triunfo, y la forma en la que se consiguió, ha devuelto la confianza a un equipo que quiere dar su siguiente paso al frente el sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, contra el que quiere ampliar el número de goles a favor que actualmente posee (38), únicamente superado por el líder Real Madrid (47) y el Barcelona, que es tercero (52).

Imagen del entrenamiento de este miércoles. / AGENCIAS

«Ha sido una buena forma de empezar la segunda vuelta en casa. Tenemos un doble objetivo para la segunda parte y este pasa por hacernos fuertes en casa. Hicimos un partido muy bueno defensivo y ofensivamente ante el Mallorca. Disfrutamos mucho porque nos salió todo en diez minutos, aunque ya hicimos méritos antes para adelantarnos. Fueron unos minutos locos que aprovechamos muy bien», confesaba Gerard Moreno, uno de los artífices de la goleada ante los bermellones.

Sin lugar a dudas, el 2025 ha llegado también con la buena noticia de la recuperación de todos los efectivos de ataque y, salvo Ilias, que está lesionado de larga duración, Marcelino ya puede contar con todos para asaltar el feudo del Atlético. «Es muy importante tener a todos bien y recuperar a buenos jugadores para dar soluciones al entrenador y que este pueda elegir a los mejores para afrontar el partido. Es una buena noticia y esperemos coger el ritmo que se tenía antes de las lesiones», apostilló el delantero catalán.

Disfrutar sobre el verde

Su presencia fue clave ante el Mallorca y Gerard volvió a ser el de siempre. Algo que no pasó desapercibido para la grada y que el futbolista del Villarreal sintió en primera persona. «En otros partidos me encontré bien, pero frente al Mallorca disfruté mucho. Sé que si lo hago, estaré cerca de mi mejor nivel. Ya dije unas semanas que me iba encontrando mejor física y mentalmente. Espero seguir así para ayudar al equipo porque en el campo tuvo la sensación de que me lo estaba pasando bien y estaba saliendo el resultado. Ojalá pueda tener esta continuidad y pueda ayudar a mis compañeros», dijo.

Gerard, Nicolas Pepe, Ayoze, Yeremy Pino, Álex Baena, Thierno Barry y Pau Cabanes están listos para asaltar el Metropolitano.