Rebajan en 40.000 euros una casa con cinco habitaciones en Vinaròs

Una oportunidad inmobiliaria acaba de surgir en la localidad costera de Vinaròs. Una amplia casa unifamiliar situada en la Avenida Pablo Béjar ha rebajado su precio en 40.000 euros, pasando de 390.000 € a 350.000 €.

La propiedad, que destaca por sus generosas dimensiones y su cercanía al mar, cuenta con una superficie construida de 253 m² (lo que supone 1.383 €/m²) y una parcela total de 1.020 m² completamente vallada. En ella se encuentra un gran jardín, con zonas de sombra bajo los árboles, algunos frutales y una balsa que también puede utilizarse como piscina. Además, dispone de su propio pozo de agua, ideal para el mantenimiento del jardín sin costes adicionales.

Distribución funcional en dos plantas

La vivienda, construida en 1970, ofrece una superficie habitable aproximada de 180 m² y se distribuye en dos niveles:

Planta baja: dispone de una zona de entrada, un amplio salón comedor con varias salidas al jardín y la terraza cubierta, una cocina con acceso al lavadero/trastero, además de una segunda cocina, muy bien equipada, con chimenea y salida directa al jardín. También hay un dormitorio y un baño completo con bañera. El garaje con acceso directo a la casa añade comodidad y funcionalidad.

Primera planta: alberga cuatro dormitorios y un segundo baño. Tres de los dormitorios tienen acceso a una gran terraza que rodea la planta y desde donde se pueden disfrutar de vistas parciales al mar.

Equipamiento y ubicación privilegiada

La vivienda cuenta con calefacción de gasoil y aire acondicionado, lo que garantiza el confort durante todo el año. Su orientación sur favorece la entrada de luz natural.

La propiedad se ubica en la zona sur de Vinaròs, a escasos metros del mar y a solo 2 km del centro urbano, donde se puede disfrutar del paseo marítimo, el puerto, tiendas y restaurantes. Además, en las afueras se encuentran varios supermercados y centros comerciales, lo que convierte esta casa en una opción ideal tanto para residencia habitual como para casa de vacaciones.