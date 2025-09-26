Se vende en Peñíscola una casa con piscina privada y vistas al mar por 250.000 €
La vivienda, ubicada en la urbanización Estíbaliz, cuenta con 159 m², jardín propio, amplias terrazas y acceso a zonas comunes con piscina climatizada y pista de pádel.
Una vivienda en la urbanización Estíbaliz de Peñíscola ha salido a la venta por un precio de 250.000 euros. Se trata de un pareado esquinero con 159 metros cuadrados construidos que ofrece, entre otros atractivos, una piscina privada y vistas al mar, además de estar ubicado en una zona cercana al casco urbano de la localidad.
El inmueble cuenta con dos habitaciones, un baño completo y una terraza en la planta principal. En la primera planta dispone de cocina independiente totalmente equipada, amplio comedor, aseo y otra terraza. A ello se suma un sótano de 44 metros cuadrados, actualmente habilitado como dormitorio adicional, con salida directa al jardín privado y con posibilidad de instalar un baño extra.
La urbanización Estíbaliz ofrece a sus residentes múltiples comodidades, como pista de pádel, piscina al aire libre, piscina climatizada, amplias zonas ajardinadas y espacios de recreo, lo que convierte a esta vivienda en una opción ideal tanto como residencia habitual como para uso vacacional.
La casa dispone además de zona exterior privada para aparcamiento, puerta blindada, aire acondicionado, doble acristalamiento y armarios empotrados. Amueblada y lista para entrar a vivir, destaca por su orientación este, que garantiza luminosidad durante gran parte del día, y por su combinación de confort, seguridad y entorno natural privilegiado.
- Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros
- La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal
- Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000
- Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos
- Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos