Se vende en Peñíscola una casa con piscina privada y vistas al mar por 250.000 €

Una vivienda en la urbanización Estíbaliz de Peñíscola ha salido a la venta por un precio de 250.000 euros. Se trata de un pareado esquinero con 159 metros cuadrados construidos que ofrece, entre otros atractivos, una piscina privada y vistas al mar, además de estar ubicado en una zona cercana al casco urbano de la localidad.

El inmueble cuenta con dos habitaciones, un baño completo y una terraza en la planta principal. En la primera planta dispone de cocina independiente totalmente equipada, amplio comedor, aseo y otra terraza. A ello se suma un sótano de 44 metros cuadrados, actualmente habilitado como dormitorio adicional, con salida directa al jardín privado y con posibilidad de instalar un baño extra.

La urbanización Estíbaliz ofrece a sus residentes múltiples comodidades, como pista de pádel, piscina al aire libre, piscina climatizada, amplias zonas ajardinadas y espacios de recreo, lo que convierte a esta vivienda en una opción ideal tanto como residencia habitual como para uso vacacional.

La casa dispone además de zona exterior privada para aparcamiento, puerta blindada, aire acondicionado, doble acristalamiento y armarios empotrados. Amueblada y lista para entrar a vivir, destaca por su orientación este, que garantiza luminosidad durante gran parte del día, y por su combinación de confort, seguridad y entorno natural privilegiado.