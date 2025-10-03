A la venta un chalet con amplia parcela en la entrada de Burriana por solo 120.000 euros
El terreno consta de 7000 metros cuadrados, por lo que las posibilidades para la edificación son importantes
Un chalet con gran extensión de terreno acaba de salir al mercado en Burriana. La vivienda, situada en la carretera de Vila-real, se ofrece por un precio de 120.000 euros y destaca por la amplitud tanto de la construcción como de la parcela que la rodea.
El inmueble cuenta con más de 642 metros cuadrados construidos, repartidos en dos estructuras, y se asienta sobre una superficie de más de 7.000 metros cuadrados de terreno. Se trata de un espacio con múltiples posibilidades para quienes busquen una vivienda con amplias dimensiones y margen para reformas personalizadas.
Según la información facilitada por la agencia promotora, el chalet requiere de reformas para adecuarlo a las necesidades actuales, pero ofrece un potencial destacado tanto para uso residencial como para otros proyectos. Su localización, a tan solo diez minutos caminando del centro de la ciudad, lo convierte en una opción atractiva.
Además, el emplazamiento goza de buenas conexiones viarias hacia Castellón y Valencia, lo que refuerza su atractivo para aquellos que busquen una vivienda bien comunicada.
