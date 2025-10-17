Se vende una casa con seis habitaciones en pleno corazón de Burriana por 110.000 euros

La oportunidad de vivir en pleno centro de Burriana y hacerlo en una vivienda con amplias posibilidades está ahora al alcance de quienes buscan algo más que un simple hogar. Por 110.000 euros se pone a la venta una espaciosa casa de 240 metros cuadrados construidos que, aunque necesita reforma, ofrece una base sólida y una ubicación privilegiada para crear una residencia única en el corazón del municipio.

El inmueble, situado a escasos metros de la Plaza Mayor y del Ayuntamiento, se distribuye en tres plantas que combinan la amplitud de una casa tradicional con las ventajas de un espacio versátil. En la planta baja se encuentra un local comercial con múltiples opciones de uso: desde garaje con capacidad para dos o tres vehículos hasta sala de juegos, trastero o despacho profesional. Este espacio, de gran superficie y acceso directo desde la calle, amplía las posibilidades de quienes buscan combinar vivienda y trabajo en un mismo edificio.

Las dos plantas superiores mantienen la distribución clásica de las casas familiares del casco antiguo, con tres dormitorios dobles por nivel —seis en total—, una cocina independiente, un salón-comedor, un baño completo con bañera y una terraza en cada planta. La primera de ellas cuenta además con un pequeño balcón que aporta aún más luz a las estancias. Las ventanas y puertas de madera, junto con el suelo hidráulico original, conservan el carácter y la calidez de las viviendas tradicionales de Burriana.

La luminosidad es otro de sus puntos fuertes: su orientación permite disfrutar de luz natural desde primera hora de la mañana. A tan solo cinco minutos en coche de la playa, esta propiedad combina la tranquilidad y el sabor del centro histórico con la comodidad de estar cerca del mar y de todos los servicios esenciales. Además, en el precio se incluye un proyecto de arquitecto que permite visualizar las distintas posibilidades de reforma y personalización.