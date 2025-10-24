Venta de piso con terraza en Vinaròs por 100.000 euros: una oportunidad en pleno centro

Un piso céntrico de 96 metros cuadrados sale a la venta en Vinaròs por 100.000 euros, convirtiéndose en una interesante oportunidad para quienes buscan una vivienda con potencial de reforma o una inversión rentable. El inmueble, ubicado en una tercera planta sin ascensor, destaca por su orientación este y su condición esquinera, que le proporciona una excelente iluminación natural durante gran parte del día.

Consulta otros inmuebles en oferta pinchando aquí.

La vivienda cuenta con una distribución funcional y cómoda, ideal tanto para una familia como para quienes desean adaptar los espacios a su gusto. Dispone de tres habitaciones amplias que pueden transformarse en dormitorios, despacho o vestidor, además de dos baños que aportan comodidad y privacidad. El salón, amplio y con múltiples posibilidades de diseño, se complementa con una cocina independiente, perfecta para personalizar según las necesidades del futuro propietario.

Consulta otra vivienda en venta en Vinaròs.

El piso se encuentra vacío y requiere reforma, lo que representa una ventaja para quienes buscan un proyecto propio. Con una base sólida y un precio competitivo, ofrece la libertad de crear un hogar a medida o un producto inmobiliario con gran margen de revalorización tras una actualización moderna. Ubicado en una zona céntrica de Vinaròs, el inmueble cuenta con la cercanía de todos los servicios, comercios y conexiones principales del municipio.