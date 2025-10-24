Venta de piso con terraza en Vinaròs por 100.000 euros: una oportunidad en pleno centro
El inmueble, de 96 m² ofrece múltiples posibilidades de reforma para crear un hogar a medida o una inversión rentable
Un piso céntrico de 96 metros cuadrados sale a la venta en Vinaròs por 100.000 euros, convirtiéndose en una interesante oportunidad para quienes buscan una vivienda con potencial de reforma o una inversión rentable. El inmueble, ubicado en una tercera planta sin ascensor, destaca por su orientación este y su condición esquinera, que le proporciona una excelente iluminación natural durante gran parte del día.
La vivienda cuenta con una distribución funcional y cómoda, ideal tanto para una familia como para quienes desean adaptar los espacios a su gusto. Dispone de tres habitaciones amplias que pueden transformarse en dormitorios, despacho o vestidor, además de dos baños que aportan comodidad y privacidad. El salón, amplio y con múltiples posibilidades de diseño, se complementa con una cocina independiente, perfecta para personalizar según las necesidades del futuro propietario.
El piso se encuentra vacío y requiere reforma, lo que representa una ventaja para quienes buscan un proyecto propio. Con una base sólida y un precio competitivo, ofrece la libertad de crear un hogar a medida o un producto inmobiliario con gran margen de revalorización tras una actualización moderna. Ubicado en una zona céntrica de Vinaròs, el inmueble cuenta con la cercanía de todos los servicios, comercios y conexiones principales del municipio.
