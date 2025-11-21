Un amplio piso en pleno centro de Vila-real sale a la venta por 270.000 euros

Un espacioso piso ubicado en la avenida La Mura, una de las zonas más céntricas y demandadas de Vila-real, acaba de salir al mercado por un precio de 270.000 euros. Con 154 metros cuadrados construidos —lo que supone 1.753 €/m²—, la vivienda destaca por su amplitud, luminosidad y por estar lista para entrar a vivir, convirtiéndose en una opción muy atractiva para familias que buscan confort sin renunciar a la cercanía de todos los servicios.

El inmueble, situado en una quinta planta, presenta una distribución pensada para garantizar el bienestar. Dispone de cinco habitaciones —cuatro dobles y una sencilla— y dos baños completos, uno de ellos en suite e incorporando una bañera de hidromasaje. Su orientación este-oeste, con doble fachada, permite disfrutar de luz natural durante todo el día.

La zona de día se articula alrededor de un salón de 25 m², amplio y luminoso, conectado a una cocina completamente equipada que facilita la convivencia y el aprovechamiento de los espacios comunes. La vivienda incluye detalles funcionales como armarios empotrados, un armario extra en la entrada, calefacción mediante caldera y un balcón privado, ideal para disfrutar de vistas despejadas al casco antiguo o para relajarse al aire libre.

Entre los elementos añadidos que elevan el valor del piso destacan sus dos plazas de aparcamiento, un recurso muy apreciado en el centro de la ciudad, así como el ascensor y el buen estado general del edificio. Además, la ubicación ofrece proximidad inmediata a centros médicos, colegios, zonas infantiles, bancos, supermercados y otros servicios esenciales.