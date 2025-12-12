En venta un chalet con piscina a un paso del mar en la playa de Burriana por 680.000 euros
La lujosa vivienda cuenta con dos plantas, seis dormitorios, amplias terrazas y jardín privado
Una vivienda unifamiliar independiente situada en la zona de Platges de Burriana, junto a la Playa Malvarrosa, sale al mercado por 680.000 euros. Se trata de un chalet amplio y funcional, pensado tanto para residencia habitual como para segunda vivienda, ubicado a pocos metros del mar y en un entorno tranquilo, pero próximo a todos los servicios.
La casa se distribuye en dos alturas bien diferenciadas. En la planta principal, elevada respecto al nivel del suelo, se encuentran cuatro habitaciones dobles con armarios empotrados, dos baños completos, una cocina independiente de grandes dimensiones con despensa y un salón-comedor muy luminoso, con salida directa a dos terrazas que amplían el espacio habitable y permiten disfrutar del exterior durante todo el año.
La planta inferior añade un plus de versatilidad a la vivienda. Cuenta con dos dormitorios adicionales, un baño completo, una cocina de servicio y un gran salón con chimenea, concebido como espacio de reunión familiar o social. Esta zona se completa con varios trasteros y áreas de almacenamiento, lo que refuerza el carácter práctico de la vivienda.
En el exterior, la parcela ofrece piscina privada con depuradora, un jardín consolidado con árboles y palmeras, porche cubierto, zona de barbacoa y espacio de aparcamiento dentro de la finca. La vivienda dispone de suministros activos de agua y luz, calefacción por radiadores de gasoil con depósito de 3.000 litros y elementos de seguridad reforzada, como puertas blindadas y rejas en ventanas.
