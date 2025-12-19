Sale a la venta una casa con terraza en la zona del Madrigal en Vila-real por 150.000 euros

Una vivienda unifamiliar con terraza situada en la zona del Madrigal, en Vila-real, ha salido al mercado por un precio de 150.000 euros. El inmueble, ubicado en las proximidades del campo de fútbol ahora llamado Estadio de la Cerámica, cuenta con una superficie construida de 214 metros cuadrados.

La casa, orientada al este y en estado de origen, dispone de cinco habitaciones, un baño y no cuenta con garaje. En la planta baja se distribuyen un recibidor, una habitación, un salón amplio, una cocina de grandes dimensiones, un baño completo y una zona de despensa. En este nivel se conservan elementos originales, como parte del alicatado de una antigua taberna, un detalle histórico que aporta personalidad al inmueble.

En la primera planta se encuentran cuatro dormitorios, dos de ellos exteriores: uno con balcón y otro con grandes ventanales. Esta planta también dispone de un armario distribuidor y acceso a una buhardilla, concebida como un espacio versátil que puede destinarse a despacho, sala de juegos o zona de almacenaje.

La segunda planta alberga una pequeña terraza, pensada para el disfrute del aire libre en un entorno privado y tranquilo. Se trata de una vivienda luminosa, cómoda y con un notable potencial de reforma, situada en una zona tranquila y bien comunicada, con servicios cercanos.